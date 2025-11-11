Угорщина підвищує бюджетний дефіцит через передвиборчі витрати Орбана - Bloomberg
Київ • УНН
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан змушений підвищити цільовий показник бюджетного дефіциту через передвиборчі витрати, а додаткове фінансування планується залучити за рахунок банківських податків та випуску облігацій у іноземній валюті. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що форинт та угорські акції впали після повідомлень про те, що дефіцит бюджету, ймовірно, зросте цього року до 5% ВВП порівняно з попередньою ціллю у 4,1%. За словами Міністерства економіки, у 2026 році дефіцит залишиться на рівні 5%, залежно від остаточного затвердження плану урядом.
Міністерство планує залучити 370 мільярдів форинтів (1,1 млрд дол.) від банківського збору у 2026 році, що вдвічі перевищує попередні очікування. Акції найбільшого угорського банку OTP Bank Nyrt. впали на 2,5% після цієї новини. Уряд також планує випуск облігацій у іноземній валюті на початку 2026 року.
Нагадаємо
Орбан, який відстає у опитуваннях напередодні парламентських виборів у квітні, наприкінці минулого тижня оголосив, що президент США Дональд Трамп погодився допомогти захистити економіку Угорщини від ризиків, таких як можливий напад на валюту чи пониження суверенного кредитного рейтингу. Деталі угоди або підтвердження з боку США поки що відсутні.