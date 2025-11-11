Венгрия повышает бюджетный дефицит из-за предвыборных расходов Орбана - Bloomberg

$41.960.02
48.540.04
ukenru
Эксклюзив
09:41 • 5406 просмотра
Миндич выехал за границу перед обысками, потому что НАБУ не выставило индексы задержки на границе - источники
Эксклюзив
08:48 • 11857 просмотра
В сети распространяется видео об отсутствии света в столичном метро: в подземке прокомментировали
07:08 • 16813 просмотра
Румыния заявила о падении и обломках дрона после атаки рф на Украину у границы
05:31 • 21448 просмотра
Рекорд за 2 года: ЕС в сентябре предоставил защиту более 79 тыс. беженцам из Украины, названы страны-лидеры
10 ноября, 21:39 • 60023 просмотра
Сырский: Россия бросила 150 тысяч солдат на Покровск, чтобы прорвать оборону ВСУ
10 ноября, 18:35 • 73725 просмотра
Каждый, кто строил схемы, должен получить четкий процессуальный ответ: Зеленский отреагировал на разоблачение коррупции в энергетике
10 ноября, 17:42 • 101879 просмотра
Украину ждет еще один день с отключениями: как 11 ноября будут действовать графики и сколько очередей будет без света
10 ноября, 13:36 • 121336 просмотра
Рождественский пост 2025: дата начала, правила питания и запретыPhoto
Эксклюзив
10 ноября, 13:10 • 123265 просмотра
До 8 лет тюрьмы для ТЦК за мобилизацию забронированных и тех, кто не подлежит призыву: когда Рада может принять закон, и достаточно ли наказание
Эксклюзив
10 ноября, 12:12 • 86713 просмотра
Министр образования Лесной оставил на должности и.о. ректора Государственного биотехнологического университета человека нардепа-взяточника Одарченко
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Краматорск подвергся массированной атаке: 7 беспилотников ударили по городу за полчаса, погиб мужчина11 ноября, 01:30 • 14656 просмотра
Трамп похвалил сирийского лидера аль-Шараа после его исторического визита в Белый домPhoto11 ноября, 02:07 • 12852 просмотра
Зеленский: Украина готовит соглашения со странами Европы для защиты неба и энергетики11 ноября, 02:39 • 11825 просмотра
Сенат США поддержал окончательный документ для отмены шатдауна11 ноября, 03:08 • 8074 просмотра
Болгария усиливает безопасность на НПЗ "Лукойл" перед государственным поглощением: в России уже отреагировали11 ноября, 03:42 • 10227 просмотра
публикации
Топ-5 оригинальных рецептов блюд с редькойPhoto10 ноября, 14:34 • 71691 просмотра
Рождественский пост 2025: дата начала, правила питания и запретыPhoto10 ноября, 13:36 • 121337 просмотра
"Разорвать нельзя оставить": как МОН и нардеп Гришина покрывают влияние беглого взяточника Одарченко на университет в Харькове10 ноября, 13:27 • 56982 просмотра
До 8 лет тюрьмы для ТЦК за мобилизацию забронированных и тех, кто не подлежит призыву: когда Рада может принять закон, и достаточно ли наказание
Эксклюзив
10 ноября, 13:10 • 123266 просмотра
Как сегодня защищают украинский язык - интервью с Уполномоченным по защите государственного языка
Эксклюзив
10 ноября, 09:50 • 114243 просмотра
УНН Lite
"Проклятые лжецы": Ким Кардашьян провалила экзамен на адвоката, несмотря на прогнозы четырех экстрасенсов09:14 • 2830 просмотра
В Польше завершился кинофестиваль Ukraina! Festiwal Filmowy: объявлены фильмы-победителиPhoto10 ноября, 13:25 • 49021 просмотра
Большинство украинцев не верят в акции и не будут покупать на Черную пятницу: что выберет остальная часть10 ноября, 10:51 • 123693 просмотра
Одни из самых "крутых" киноавтомобилей Голливуда выставляют на аукционPhoto8 ноября, 14:30 • 128777 просмотра
Экс-жена магната недвижимости Майкла Фукса просит суд Британии отправить бизнесмена в тюрьмуPhoto7 ноября, 17:09 • 172727 просмотра
Венгрия повышает бюджетный дефицит из-за предвыборных расходов Орбана - Bloomberg

Киев • УНН

 • 1070 просмотра

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан повысил целевой показатель бюджетного дефицита из-за предвыборных расходов. Дополнительное финансирование будет привлекаться за счет банковских налогов и выпуска облигаций в иностранной валюте.

Венгрия повышает бюджетный дефицит из-за предвыборных расходов Орбана - Bloomberg

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вынужден повысить целевой показатель бюджетного дефицита из-за предвыборных расходов, а дополнительное финансирование планируется привлечь за счет банковских налогов и выпуска облигаций в иностранной валюте. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Отмечается, что форинт и венгерские акции упали после сообщений о том, что дефицит бюджета, вероятно, вырастет в этом году до 5% ВВП по сравнению с предыдущей целью в 4,1%. По словам Министерства экономики, в 2026 году дефицит останется на уровне 5%, в зависимости от окончательного утверждения плана правительством.

Министерство планирует привлечь 370 миллиардов форинтов (1,1 млрд долл.) от банковского сбора в 2026 году, что вдвое превышает предыдущие ожидания. Акции крупнейшего венгерского банка OTP Bank Nyrt. упали на 2,5% после этой новости. Правительство также планирует выпуск облигаций в иностранной валюте в начале 2026 года.

Напомним

Орбан, отстающий в опросах накануне парламентских выборов в апреле, в конце прошлой недели объявил, что президент США Дональд Трамп согласился помочь защитить экономику Венгрии от рисков, таких как возможное нападение на валюту или понижение суверенного кредитного рейтинга. Детали соглашения или подтверждения со стороны США пока отсутствуют.

Ольга Розгон

Новости Мира
Государственный бюджет
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп
Венгрия
Виктор Орбан