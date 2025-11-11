Венгрия повышает бюджетный дефицит из-за предвыборных расходов Орбана - Bloomberg

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вынужден повысить целевой показатель бюджетного дефицита из-за предвыборных расходов, а дополнительное финансирование планируется привлечь за счет банковских налогов и выпуска облигаций в иностранной валюте. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Отмечается, что форинт и венгерские акции упали после сообщений о том, что дефицит бюджета, вероятно, вырастет в этом году до 5% ВВП по сравнению с предыдущей целью в 4,1%. По словам Министерства экономики, в 2026 году дефицит останется на уровне 5%, в зависимости от окончательного утверждения плана правительством.

Министерство планирует привлечь 370 миллиардов форинтов (1,1 млрд долл.) от банковского сбора в 2026 году, что вдвое превышает предыдущие ожидания. Акции крупнейшего венгерского банка OTP Bank Nyrt. упали на 2,5% после этой новости. Правительство также планирует выпуск облигаций в иностранной валюте в начале 2026 года.

Напомним

Орбан, отстающий в опросах накануне парламентских выборов в апреле, в конце прошлой недели объявил, что президент США Дональд Трамп согласился помочь защитить экономику Венгрии от рисков, таких как возможное нападение на валюту или понижение суверенного кредитного рейтинга. Детали соглашения или подтверждения со стороны США пока отсутствуют.