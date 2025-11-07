"росія ще не хоче зупинятися": Трамп пояснив, чому скасував зустріч із путіним

ukenru
17:00 • 13561 перегляди
5 фільмів про доісторичну культуру: що подивитись у ці вихідніVideo
15:49 • 20217 перегляди
8 листопада в Україні – масштабні відключення електроенергії: обмеження діятимуть в усіх регіонах – Укренерго
Ексклюзив
15:32 • 26452 перегляди
Жінки й гроші: чому майбутнє фінансів має жіноче обличчя
Ексклюзив
14:58 • 26653 перегляди
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Ексклюзив
7 листопада, 13:59 • 27629 перегляди
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедуриPhoto
7 листопада, 11:23 • 19707 перегляди
ЄС посилює візові правила для росіян, скасовуючи багаторазові шенгенські візи
Ексклюзив
7 листопада, 09:48 • 45725 перегляди
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
Ексклюзив
7 листопада, 09:46 • 36068 перегляди
Чорна п’ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок
Ексклюзив
7 листопада, 07:19 • 38749 перегляди
Нова система в’їзду в ЄС: в ДПСУ розповіли, якою є ситуація на кордоні після запровадження програми ЕЕS
7 листопада, 05:43 • 29705 перегляди
Президент США: експорт російської нафти "суттєво знизився", ми хочемо бачити кінець війни
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Вайбкодинг" стало словом 2025 року за версією Collins: що воно означає7 листопада, 11:01 • 17042 перегляди
Британія готує всі роди військ для здійснення операцій в Україні - The Guardian7 листопада, 11:56 • 19928 перегляди
Картопля по-новому: 5 незвичайних страв, які здивують смаком7 листопада, 13:34 • 22348 перегляди
У Грузії сім опозиційних партій заявили про консолідацію для "мирної зміни режиму"16:39 • 11841 перегляди
Екс-дружина магната нерухомості Майкла Фукса просить суд Британії відправити бізнесмена до в'язниціPhoto17:09 • 6004 перегляди
Публікації
Жінки й гроші: чому майбутнє фінансів має жіноче обличчя
Ексклюзив
15:32 • 26451 перегляди
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Ексклюзив
14:58 • 26652 перегляди
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедуриPhoto
Ексклюзив
7 листопада, 13:59 • 27628 перегляди
Картопля по-новому: 5 незвичайних страв, які здивують смаком7 листопада, 13:34 • 22505 перегляди
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
Ексклюзив
7 листопада, 09:48 • 45725 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Джо Байден
Віктор Орбан
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Будапешт
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Екс-дружина магната нерухомості Майкла Фукса просить суд Британії відправити бізнесмена до в'язниціPhoto17:09 • 6210 перегляди
5 фільмів про доісторичну культуру: що подивитись у ці вихідніVideo17:00 • 13557 перегляди
"Вайбкодинг" стало словом 2025 року за версією Collins: що воно означає7 листопада, 11:01 • 17179 перегляди
Принц Гаррі вибачився перед Канадою за кепку "Доджерс" на матчі World Series 20257 листопада, 09:56 • 27297 перегляди
Брюса Вілліса помітили з доглядачем під час рідкісного публічного виходу на вулицюPhoto7 листопада, 08:03 • 36805 перегляди
Актуальне
Техніка
Дипломатка
Соціальна мережа
Опалення
YouTube

"росія ще не хоче зупинятися": Трамп пояснив, чому скасував зустріч із путіним

Київ • УНН

 • 1186 перегляди

Дональд Трамп заявив, що скасував зустріч з володимиром путіним, оскільки росія не хоче зупинятися. Президент США вважає, що вторгнення в Україну не сталося б за його президентства.

"росія ще не хоче зупинятися": Трамп пояснив, чому скасував зустріч із путіним

Президент США Дональд Трамп заявив, що скасував зустріч із російським диктатором володимиром путіним, бо росія ще не хоче зупинятися, передає УНН із посиланням на Sky news.

"Основна суперечка полягає в тому, що вони просто не хочуть зупинятися", - зазначив президент США.

"Я думаю, що вони зупиняться, я думаю, що це сильно впливає на росію, очевидно, сильно впливає на обидві країни".

Трамп повторює, що, на його думку, вторгнення росії в Україну ніколи б не сталося, якби він був президентом, і каже, що "це було за Байдена".

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан погоджується зі своїм союзником і каже, що "немає сумнівів", що якби Трамп був президентом США, "війни не було б".

На запитання, чи він все ще хоче поїхати до Будапешта на саміт з путіним, Трамп відповідає, що "хотів би зробити це" в столиці Угорщини.

Трамп також каже, що вони з Орбаном "згодні з тим, що війна закінчиться", і Орбан каже журналістам, що в нього є "деякі ідеї" щодо того, як це може статися.

Він додає, що представить їх Трампу сьогодні.

Додамо

Трамп і путін мали зустрітися в Угорщині після телефонної розмови минулого місяця, але переговори були скасовані президентом США, очевидно, через сумніви щодо можливості прогресу в мирній угоді.

Трамп: путіну слід було б зосередитися на припиненні війни, а не випробовувати ракети27.10.25, 09:35 • 36612 переглядiв

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Вибори в США
Війна в Україні
Володимир Путін
Дональд Трамп
Джо Байден
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Будапешт
Україна
Віктор Орбан