"росія ще не хоче зупинятися": Трамп пояснив, чому скасував зустріч із путіним
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив, що скасував зустріч з володимиром путіним, оскільки росія не хоче зупинятися. Президент США вважає, що вторгнення в Україну не сталося б за його президентства.
Президент США Дональд Трамп заявив, що скасував зустріч із російським диктатором володимиром путіним, бо росія ще не хоче зупинятися, передає УНН із посиланням на Sky news.
"Основна суперечка полягає в тому, що вони просто не хочуть зупинятися", - зазначив президент США.
"Я думаю, що вони зупиняться, я думаю, що це сильно впливає на росію, очевидно, сильно впливає на обидві країни".
Трамп повторює, що, на його думку, вторгнення росії в Україну ніколи б не сталося, якби він був президентом, і каже, що "це було за Байдена".
Прем'єр Угорщини Віктор Орбан погоджується зі своїм союзником і каже, що "немає сумнівів", що якби Трамп був президентом США, "війни не було б".
На запитання, чи він все ще хоче поїхати до Будапешта на саміт з путіним, Трамп відповідає, що "хотів би зробити це" в столиці Угорщини.
Трамп також каже, що вони з Орбаном "згодні з тим, що війна закінчиться", і Орбан каже журналістам, що в нього є "деякі ідеї" щодо того, як це може статися.
Він додає, що представить їх Трампу сьогодні.
Додамо
Трамп і путін мали зустрітися в Угорщині після телефонної розмови минулого місяця, але переговори були скасовані президентом США, очевидно, через сумніви щодо можливості прогресу в мирній угоді.
Трамп: путіну слід було б зосередитися на припиненні війни, а не випробовувати ракети27.10.25, 09:35 • 36612 переглядiв