"россия еще не хочет останавливаться": Трамп объяснил, почему отменил встречу с путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что отменил встречу с российским диктатором владимиром путиным, потому что россия еще не хочет останавливаться, передает УНН со ссылкой на Sky News.

"Основной спор заключается в том, что они просто не хотят останавливаться", - отметил президент США.

"Я думаю, что они остановятся, я думаю, что это сильно влияет на россию, очевидно, сильно влияет на обе страны".

Трамп повторяет, что, по его мнению, вторжения россии в Украину никогда бы не произошло, если бы он был президентом, и говорит, что "это было при Байдене".

Премьер Венгрии Виктор Орбан соглашается со своим союзником и говорит, что "нет сомнений", что если бы Трамп был президентом США, "войны не было бы".

На вопрос, хочет ли он все еще поехать в Будапешт на саммит с путиным, Трамп отвечает, что "хотел бы сделать это" в столице Венгрии.

Трамп также говорит, что они с Орбаном "согласны с тем, что война закончится", и Орбан говорит журналистам, что у него есть "некоторые идеи" относительно того, как это может произойти.

Он добавляет, что представит их Трампу сегодня.

Добавим

Трамп и путин должны были встретиться в Венгрии после телефонного разговора в прошлом месяце, но переговоры были отменены президентом США, очевидно, из-за сомнений относительно возможности прогресса в мирном соглашении.

Трамп: путину следовало бы сосредоточиться на прекращении войны, а не испытывать ракеты