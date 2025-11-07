ukenru
17:00 • 11812 просмотра
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo
15:49 • 17783 просмотра
8 ноября в Украине – масштабные отключения электроэнергии: ограничения будут действовать во всех регионах – Укрэнерго
Эксклюзив
15:32 • 24012 просмотра
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Эксклюзив
14:58 • 24309 просмотра
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Эксклюзив
13:59 • 25708 просмотра
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
7 ноября, 11:23 • 19311 просмотра
ЕС ужесточает визовые правила для россиян, отменяя многократные шенгенские визы
Эксклюзив
7 ноября, 09:48 • 44261 просмотра
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Эксклюзив
7 ноября, 09:46 • 35845 просмотра
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
Эксклюзив
7 ноября, 07:19 • 38552 просмотра
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
7 ноября, 05:43 • 29580 просмотра
Президент США: экспорт российской нефти "существенно снизился", мы хотим видеть конец войны
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
"россия еще не хочет останавливаться": Трамп объяснил, почему отменил встречу с путиным

Киев • УНН

 • 714 просмотра

Дональд Трамп заявил, что отменил встречу с владимиром путиным, поскольку россия не хочет останавливаться. Президент США считает, что вторжения в Украину не произошло бы при его президентстве.

"россия еще не хочет останавливаться": Трамп объяснил, почему отменил встречу с путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что отменил встречу с российским диктатором владимиром путиным, потому что россия еще не хочет останавливаться, передает УНН со ссылкой на Sky News.

"Основной спор заключается в том, что они просто не хотят останавливаться", - отметил президент США.

"Я думаю, что они остановятся, я думаю, что это сильно влияет на россию, очевидно, сильно влияет на обе страны".

Трамп повторяет, что, по его мнению, вторжения россии в Украину никогда бы не произошло, если бы он был президентом, и говорит, что "это было при Байдене".

Премьер Венгрии Виктор Орбан соглашается со своим союзником и говорит, что "нет сомнений", что если бы Трамп был президентом США, "войны не было бы".

На вопрос, хочет ли он все еще поехать в Будапешт на саммит с путиным, Трамп отвечает, что "хотел бы сделать это" в столице Венгрии.

Трамп также говорит, что они с Орбаном "согласны с тем, что война закончится", и Орбан говорит журналистам, что у него есть "некоторые идеи" относительно того, как это может произойти.

Он добавляет, что представит их Трампу сегодня.

Трамп и путин должны были встретиться в Венгрии после телефонного разговора в прошлом месяце, но переговоры были отменены президентом США, очевидно, из-за сомнений относительно возможности прогресса в мирном соглашении.

Трамп: путину следовало бы сосредоточиться на прекращении войны, а не испытывать ракеты27.10.25, 09:35

Антонина Туманова

Выборы в США
Война в Украине
Владимир Путин
Дональд Трамп
Джо Байден
Соединённые Штаты
Венгрия
Будапешт
Украина
Виктор Орбан