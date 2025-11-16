$42.060.00
48.880.00
ukenru
Ексклюзив
16 листопада, 08:19 • 25607 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
16 листопада, 07:00 • 36749 перегляди
Або пан, або пропав: Україна проведе заключний матч у відборі до ЧС-2026 проти Ісландії
16 листопада, 05:50 • 18701 перегляди
Україна домовилася з Грецією про імпорт газу для забезпечення зимових потреб - Зеленський розповів подробиці
15 листопада, 17:21 • 31262 перегляди
Україна і рф домовились про обмін 1200 полонених українців - Умєров
15 листопада, 13:07 • 45824 перегляди
Генштаб підтвердив удар по рязанському НПЗ та об'єктах рф у тимчасово окупованому Криму
15 листопада, 09:13 • 44410 перегляди
Польща надає допомогу українським біженцям останній рік - Навроцький
15 листопада, 07:45 • 41703 перегляди
В Україні стартувало подання заявок на грошову допомогу у 1000 гривень, але виникають проблеми при оформленні на дітей
14 листопада, 18:09 • 52739 перегляди
Раді пропонують розширити підстави для заборони виїзду з України: кого торкнеться
Ексклюзив
14 листопада, 15:39 • 45056 перегляди
Проходження опалювального сезону: як зменшити рахунки за комунальні послуги взимку
14 листопада, 15:03 • 38680 перегляди
Серія ударів по об’єктах рф: Генштаб підтвердив ураження у новоросійську, саратовській області та районі енгельса
Політика стримування росії має бути замінена проактивними діями - ЦПД

Київ • УНН

 • 284 перегляди

Начальник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявив, що сучасна росія не здатна йти на компроміси, оскільки її еліти залежать від війни. Він наголосив, що лише руйнація нинішньої російської еліти гарантує мир у Європі.

Політика стримування росії має бути замінена проактивними діями - ЦПД

Політика стримування російської федерації має бути замінена політикою проактивних дій. Про це повідомив в Telegram начальник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко, передає УНН.

Деталі

Як зазначив Коваленко, сучасна росія, на відміну від свого попередника - Радянського Союзу - не здатна йти на компроміси, адже нинішні російські еліти повністю залежні від війни та конфронтації.

Для них перейти у тривалий мир та конкурентне співіснування = смерті. Бо економіка перебудована на війну, політична та економічна залежність від Китаю - критична

- йдеться в заяві начальника ЦПД.

Він додав, що виключно руйнація нинішньої російської еліти може гарантувати мир в Європі.

Все інше буде тимчасовою паузою. І, зрештою, неминуче призведе до великої війни за участі країн НАТО

- резюмував Коваленко.

Нагадаємо

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що загрози нападу росії на країни ЄС чи НАТО не існує.

Євген Устименко

