Політика стримування росії має бути замінена проактивними діями - ЦПД

Начальник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявив, що сучасна росія не здатна йти на компроміси, оскільки її еліти залежать від війни. Він наголосив, що лише руйнація нинішньої російської еліти гарантує мир у Європі.
Політика стримування російської федерації має бути замінена політикою проактивних дій. Про це повідомив в Telegram начальник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко, передає УНН.
Як зазначив Коваленко, сучасна росія, на відміну від свого попередника - Радянського Союзу - не здатна йти на компроміси, адже нинішні російські еліти повністю залежні від війни та конфронтації.
Для них перейти у тривалий мир та конкурентне співіснування = смерті. Бо економіка перебудована на війну, політична та економічна залежність від Китаю - критична
Він додав, що виключно руйнація нинішньої російської еліти може гарантувати мир в Європі.
Все інше буде тимчасовою паузою. І, зрештою, неминуче призведе до великої війни за участі країн НАТО
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що загрози нападу росії на країни ЄС чи НАТО не існує.