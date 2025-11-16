Орбан назвав "сміхотворними" побоювання щодо нападу росії на Європу

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що загрози нападу росії на країни ЄС чи НАТО не існує. Про це він сказав у подкасті MD MEETS, де також розкритикував позицію Євросоюзу щодо підтримки України, передає УНН з посиланням на Bild.

Деталі

У розмові Орбан заявив, що ЄС неправильно оцінює ситуацію на фронті: "Вони кажуть це публічно: ми повинні продовжувати війну, щоб і далі підтримувати Україну… Невірно, зовсім невірно. Час працює на росіян більше, ніж на нас".

Також, він відкинув звинувачення в тому, що допомагає росії: "Мене не цікавить, виграє Путін чи програє… Мене цікавить майбутнє європейських народів, включно з угорцями".

Орбан також назвав небезпечними спроби росії завдати військової поразки в Україні, заявивши: "Якщо ядерна держава програє звичайну війну… тоді ядерний ризик одразу опиняється на столі".

Прем’єр-міністр наголосив, що не вірить у можливість російської атаки на Захід: "Я вважаю сміхотворним говорити, що росія нападе на ЄС або НАТО, просто тому, що вона недостатньо сильна".

Орбан підкреслив, що ЄС значно переважає росію за чисельністю населення та сукупною військовою потужністю: "росіяни понад три роки не можуть повністю окупувати Україну. Як ми можемо в Європі стверджувати, що ми слабші за росію?".

Він також назвав президента США Дональда Трампа "людиною миру" та заявив, що хоче допомогти йому досягти домовленості щодо України.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що українці та росіяни не прагнуть миру, тому зовнішні сили повинні переконати їх укласти мир. Він зазначив, що ЄС має важелі впливу на Київ, але Захід не може переконати росію, яка прагне окупувати всю Україну.