Орбан назвал "смехотворными" опасения по поводу нападения россии на Европу
Киев • УНН
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что угрозы нападения россии на страны ЕС или НАТО не существует. Об этом он сказал в подкасте MD MEETS, где также раскритиковал позицию Евросоюза по поддержке Украины, передает УНН со ссылкой на Bild.
Подробности
В разговоре Орбан заявил, что ЕС неправильно оценивает ситуацию на фронте: "Они говорят это публично: мы должны продолжать войну, чтобы и дальше поддерживать Украину… Неверно, совсем неверно. Время работает на россиян больше, чем на нас".
Также он отверг обвинения в том, что помогает России: "Меня не интересует, выиграет путин или проиграет… Меня интересует будущее европейских народов, включая венгров".
Орбан также назвал опасными попытки россии нанести военное поражение в Украине, заявив: "Если ядерная держава проигрывает обычную войну… тогда ядерный риск сразу оказывается на столе".
Премьер-министр подчеркнул, что не верит в возможность российской атаки на Запад: "Я считаю смехотворным говорить, что россия нападет на ЕС или НАТО, просто потому, что она недостаточно сильна".
Орбан подчеркнул, что ЕС значительно превосходит россию по численности населения и совокупной военной мощи: "россияне более трех лет не могут полностью оккупировать Украину. Как мы можем в Европе утверждать, что мы слабее России?".
Он также назвал президента США Дональда Трампа "человеком мира" и заявил, что хочет помочь ему достичь договоренности по Украине.
Напомним
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что украинцы и россияне не стремятся к миру, поэтому внешние силы должны убедить их заключить мир. Он отметил, что ЕС имеет рычаги влияния на Киев, но Запад не может убедить россию, которая стремится оккупировать всю Украину.