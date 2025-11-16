Орбан заявив, що Україна та росія не бажають миру, а примусити сторони до цього мають "зовнішні сили"
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що українці та росіяни не прагнуть миру, тому зовнішні сили повинні переконати їх укласти мир. Він зазначив, що ЄС має важелі впливу на Київ, але Захід не може переконати росію, яка прагне окупувати всю Україну.
Українці та росіяни не хочуть миру, а тому зовнішні сили повинні переконати протиборчі сторони укласти мир. Про це під час виступу на антивоєнному мітингу в Дьорі заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, повідомляє УНН із посиланням на Telex.
Деталі
За словами політика, Європейський Союз має засоби, щоб мотивувати Київ у цьому напрямку, оскільки "України не існувало б без підтримки ЄС.
Проблема, однак, полягає в тому, що основні західні країни не можуть знайти засоби, щоб переконати росіян, які хочуть окупувати всю Україну, укласти мир. Час на боці росіян
Він, додав, що було б добре укласти мир, перш ніж росіяни окупують всю територію України.
Нагадаємо
Днями прем'єр Угорщини Віктор Орбан публічно розкритикував українську владу через корупційні скандали в енергетиці. Офіційний Київ швидко відреагував, заявивши, що Україна не потребує "лекцій про корупцію" від Орбана.
