Орбан заявив, що Україна та росія не бажають миру, а примусити сторони до цього мають "зовнішні сили"

Українці та росіяни не хочуть миру, а тому зовнішні сили повинні переконати протиборчі сторони укласти мир. Про це під час виступу на антивоєнному мітингу в Дьорі заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, повідомляє УНН із посиланням на Telex.

За словами політика, Європейський Союз має засоби, щоб мотивувати Київ у цьому напрямку, оскільки "України не існувало б без підтримки ЄС.

Проблема, однак, полягає в тому, що основні західні країни не можуть знайти засоби, щоб переконати росіян, які хочуть окупувати всю Україну, укласти мир. Час на боці росіян