Орбан заявил, что Украина и Россия не желают мира, а принудить стороны к этому должны "внешние силы"

Киев • УНН

 • 192 просмотра

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что украинцы и россияне не стремятся к миру, поэтому внешние силы должны убедить их заключить мир. Он отметил, что ЕС имеет рычаги влияния на Киев, но Запад не может убедить Россию, которая стремится оккупировать всю Украину.

Орбан заявил, что Украина и Россия не желают мира, а принудить стороны к этому должны "внешние силы"

Украинцы и россияне не хотят мира, а потому внешние силы должны убедить противоборствующие стороны заключить мир. Об этом во время выступления на антивоенном митинге в Дьере заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает УНН со ссылкой на Telex.

Подробности

По словам политика, Европейский Союз имеет средства, чтобы мотивировать Киев в этом направлении, поскольку "Украины не существовало бы без поддержки ЕС.

Проблема, однако, заключается в том, что основные западные страны не могут найти средства, чтобы убедить россиян, которые хотят оккупировать всю Украину, заключить мир. Время на стороне россиян

- сказал Орбан.

Он добавил, что было бы хорошо заключить мир, прежде чем россияне оккупируют всю территорию Украины.

Напомним

На днях премьер Венгрии Виктор Орбан публично раскритиковал украинские власти из-за коррупционных скандалов в энергетике. Официальный Киев быстро отреагировал, заявив, что Украина не нуждается в "лекциях о коррупции" от Орбана.

Вадим Хлюдзинский

