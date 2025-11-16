Орбан заявил, что Украина и Россия не желают мира, а принудить стороны к этому должны "внешние силы"
Киев • УНН
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что украинцы и россияне не стремятся к миру, поэтому внешние силы должны убедить их заключить мир. Он отметил, что ЕС имеет рычаги влияния на Киев, но Запад не может убедить Россию, которая стремится оккупировать всю Украину.
Украинцы и россияне не хотят мира, а потому внешние силы должны убедить противоборствующие стороны заключить мир. Об этом во время выступления на антивоенном митинге в Дьере заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает УНН со ссылкой на Telex.
Подробности
По словам политика, Европейский Союз имеет средства, чтобы мотивировать Киев в этом направлении, поскольку "Украины не существовало бы без поддержки ЕС.
Проблема, однако, заключается в том, что основные западные страны не могут найти средства, чтобы убедить россиян, которые хотят оккупировать всю Украину, заключить мир. Время на стороне россиян
Он добавил, что было бы хорошо заключить мир, прежде чем россияне оккупируют всю территорию Украины.
Напомним
На днях премьер Венгрии Виктор Орбан публично раскритиковал украинские власти из-за коррупционных скандалов в энергетике. Официальный Киев быстро отреагировал, заявив, что Украина не нуждается в "лекциях о коррупции" от Орбана.
Орбан: российско-американский саммит в Будапеште откладывается, но состоится12.11.25, 02:23 • 4599 просмотров