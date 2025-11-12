Орбан: российско-американский саммит в Будапеште откладывается, но состоится

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что российско-американский саммит в Будапеште стоит на повестке дня, хотя и откладывается. Об этом сообщает ATV, информирует УНН.

Детали

По словам Орбана, "то, что откладывается, все равно произойдет".

Только не тогда, когда мы этого хотим, а чуть позже

По мнению главы венгерского правительства, переговоры "сейчас застряли на территориальном вопросе", и проблема заключается в том, что 22 процента Донецкой области еще не находятся под российской оккупацией, а россияне, записав аннексию четырех территорий в свою конституцию, не хотят заключать мир, пока полностью их не оккупируют.

Орбан также сказал, что видел документы Стамбульского соглашения от апреля 2022 года, которое было близко к успеху, но в конечном итоге было "сорвано англосаксами".

Кроме того, политик решительно опроверг, что Венгрия политически связана с Россией.

У нас нет политического контакта с Россией. У нас есть исторический контакт, это не одно и то же