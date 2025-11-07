Пресс-секретарь российского диктатора владимира путина дмитрий песков высказался относительно встречи с президентом США Дональдом Трампом 7 ноября текущего года в столице Венгрии Будапеште. Об этом сообщают российские "СМИ", передает УНН.

По словам пресс-секретаря кремля, "здесь вряд ли можно пытаться что-то прогнозировать, и любые прогнозы, скорее всего, будут безосновательными".

Мы считаем, что на определенном этапе, безусловно, саммит будет востребован обеими сторонами. Но этому саммиту должна предшествовать очень напряженная, скрупулезная, экспертная работа. И здесь абсолютно наши американские коллеги с нами здесь соглашаются. Вы слышали наше недавнее заявление господина Виткоффа (специальный представитель Трампа на переговорах по прекращению российско-украинской войны - ред)