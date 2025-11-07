Саммит Трампа и путина в Будапеште: песков озвучил позицию кремля по встрече

ukenru
ЕС ужесточает визовые правила для россиян, отменяя многократные шенгенские визы
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
Президент США: экспорт российской нефти "существенно снизился", мы хотим видеть конец войны
Трамп заявил, что в вопросе завершения войны в Украине есть значительный прогресс
Украина ведет "позитивные" переговоры по ракетам Tomahawk, несмотря на позицию Трампа - Стефанишина
Как будут отключать свет в Киеве и регионах: ДТЭК обнародовал графики на 7 ноябряPhoto
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
Атака рф обесточила восемь шахт на Днепропетровщине, более 2500 горняков оказались под землей - Минэнерго
Эксклюзивы
Графики отключений электроэнергии
Трамп подтвердил, что Казахстан присоединится к «Авраамовым соглашениям»
Орбан сделал новое заявление о возможной встрече Трампа с путиным: подробности
В Британии археологи раскопали сотни древних сооружений возрастом более 2000 лет, которым нет объяснения
Выход GTA VI снова отложен
Брюса Уиллиса заметили с сиделкой во время редкого публичного выхода на улицу
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
В Украине запускают программу "Деньги ходят за учителем": что это и какие условия для педагогов
"Вайбкодинг" стало словом 2025 года по версии Collins: что оно означает
Принц Гарри извинился перед Канадой за кепку «Доджерс» на матче World Series 2025
Брюса Уиллиса заметили с сиделкой во время редкого публичного выхода на улицу
Почти 8 тыс. украинских авторов на OnlyFans заработали около 5 млрд грн за год
Выход GTA VI снова отложен
Саммит Трампа и путина в Будапеште: песков озвучил позицию кремля по встрече

Киев • УНН

Пресс-секретарь путина дмитрий песков заявил, что саммит с Трампом будет востребован, но ему должна предшествовать экспертная работа.

Саммит Трампа и путина в Будапеште: песков озвучил позицию кремля по встрече

Пресс-секретарь российского диктатора владимира путина дмитрий песков высказался относительно встречи с президентом США Дональдом Трампом 7 ноября текущего года в столице Венгрии Будапеште. Об этом сообщают российские "СМИ", передает УНН.

Детали

По словам пресс-секретаря кремля, "здесь вряд ли можно пытаться что-то прогнозировать, и любые прогнозы, скорее всего, будут безосновательными".

Мы считаем, что на определенном этапе, безусловно, саммит будет востребован обеими сторонами. Но этому саммиту должна предшествовать очень напряженная, скрупулезная, экспертная работа. И здесь абсолютно наши американские коллеги с нами здесь соглашаются. Вы слышали наше недавнее заявление господина Виткоффа (специальный представитель Трампа на переговорах по прекращению российско-украинской войны - ред)

- заявил песков.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что запланированный на конец октября саммит между Трампом и путиным в Будапеште был отменен из-за жестких требований россии относительно Украины.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Владимир Путин
Дональд Трамп
Венгрия
Будапешт
Украина