09:48 • 7162 перегляди
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
09:46 • 11364 перегляди
Чорна п’ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок
07:19 • 18137 перегляди
Нова система в’їзду в ЄС: в ДПСУ розповіли, якою є ситуація на кордоні після запровадження програми ЕЕS
05:43 • 20080 перегляди
Президент США: експорт російської нафти "суттєво знизився", ми хочемо бачити кінець війни
7 листопада, 03:41 • 25413 перегляди
Трамп заявив, що у питанні завершення війни в Україні є значний прогрес
7 листопада, 00:03 • 27055 перегляди
Україна веде "позитивні" переговори щодо ракет Tomahawk попри позицію Трампа - Стефанішина
6 листопада, 19:30 • 31828 перегляди
Як відключатимуть світло у Києві і регіонах: ДТЕК оприлюднив графіки на 7 листопадаPhoto
6 листопада, 14:11 • 64426 перегляди
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
6 листопада, 12:47 • 57958 перегляди
Атака рф знеструмила вісім шахт на Дніпропетровщині, понад 2500 гірників опинились під землею - Міненерго
6 листопада, 12:10 • 37810 перегляди
Україну накриє антициклон 7 листопада: синоптик прогнозує суху та теплу погоду
Саміт Трампа і путіна в Будапешті: песков озвучив позицію кремля щодо зустрічі

Київ • УНН

 • 250 перегляди

Речник путіна дмитро пєсков заявив, що саміт з Трампом буде затребуваний, але йому має передувати експертна робота.

Саміт Трампа і путіна в Будапешті: песков озвучив позицію кремля щодо зустрічі

Речник російського диктатора володимира путіна дмитро пєсков висловився щодо зустрічі з президентом США Дональдом Трампом 7 листопада поточного року в столиці Угорщині Будапешті. Про це повідомляють російські "ЗМІ", передає УНН.

Деталі

За словами речника кремля, "тут навряд чи можна намагатися щось прогнозувати, і будь-які прогнози, швидше за все, будуть безпідставними".

Ми вважаємо, що на певному етапі, безумовно, саміт буде затребуваний обома сторонами. Але цьому саміту має передувати дуже напружена, скрупульозна, експертна робота. І тут абсолютно наші американські колеги з нами тут погоджуються. Ви чули нашу недавню заяву пана Віткоффа (спеціальний представник Трампа на переговорах щодо припинення російсько-української війни - ред)

- заявив пєсков.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що запланований наприкінці жовтня саміт між Трампом та путіним у Будапешті було скасовано через жорсткі вимоги росії щодо України.

Євген Устименко

