Саміт Трампа і путіна в Будапешті: песков озвучив позицію кремля щодо зустрічі

Речник російського диктатора володимира путіна дмитро пєсков висловився щодо зустрічі з президентом США Дональдом Трампом 7 листопада поточного року в столиці Угорщині Будапешті. Про це повідомляють російські "ЗМІ", передає УНН.

За словами речника кремля, "тут навряд чи можна намагатися щось прогнозувати, і будь-які прогнози, швидше за все, будуть безпідставними".

Ми вважаємо, що на певному етапі, безумовно, саміт буде затребуваний обома сторонами. Але цьому саміту має передувати дуже напружена, скрупульозна, експертна робота. І тут абсолютно наші американські колеги з нами тут погоджуються. Ви чули нашу недавню заяву пана Віткоффа (спеціальний представник Трампа на переговорах щодо припинення російсько-української війни - ред)