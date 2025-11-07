Саміт Трампа і путіна в Будапешті: песков озвучив позицію кремля щодо зустрічі
Київ • УНН
Речник путіна дмитро пєсков заявив, що саміт з Трампом буде затребуваний, але йому має передувати експертна робота.
Речник російського диктатора володимира путіна дмитро пєсков висловився щодо зустрічі з президентом США Дональдом Трампом 7 листопада поточного року в столиці Угорщині Будапешті. Про це повідомляють російські "ЗМІ", передає УНН.
Деталі
За словами речника кремля, "тут навряд чи можна намагатися щось прогнозувати, і будь-які прогнози, швидше за все, будуть безпідставними".
Ми вважаємо, що на певному етапі, безумовно, саміт буде затребуваний обома сторонами. Але цьому саміту має передувати дуже напружена, скрупульозна, експертна робота. І тут абсолютно наші американські колеги з нами тут погоджуються. Ви чули нашу недавню заяву пана Віткоффа (спеціальний представник Трампа на переговорах щодо припинення російсько-української війни - ред)
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що запланований наприкінці жовтня саміт між Трампом та путіним у Будапешті було скасовано через жорсткі вимоги росії щодо України.