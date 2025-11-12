Орбан: російсько-американський саміт у Будапешті відкладається, але відбудеться

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що російсько-американський саміт у Будапешті є на порядку денному, хоча й відкладається. Про це повідомляє ATV, інформує УНН.

Деталі

За словами Орбана, "те, що відкладається, все одно станеться".

Тільки не тоді, коли ми цього хочемо, а трохи пізніше

На думку глави угорського уряду, переговори "зараз застрягли на територіальному питанні", і проблема полягає в тому, що 22 відсотки Донецької області ще не перебувають під російською окупацією, а росіяни, записавши анексію чотирьох територій у свою конституцію, не хочуть укладати мир, поки повністю їх не окупують.

Орбан також сказав, що бачив документи Стамбульської угоди від квітня 2022 року, яка була близька до успіху, але зрештою була "зірвана англосаксами".

Крім того, політик рішуче заперечив, що Угорщина політично пов'язана з росією.

У нас немає політичного контакту з росією. У нас є історичний контакт, це не одне і те саме