"Ні, дякую": у МЗС відреагували на "лекції про корупцію" від Орбана
Київ • УНН
Прем'єр Угорщини Віктор Орбан публічно розкритикував українську владу через корупційні скандали в енергетиці. Офіційний Київ швидко відреагував, заявивши, що Україна не потребує "лекцій про корупцію" від Орбана.
Прем'єр Угорщини Віктор Орбан вирішив публічно розкритикувати українську владу у соцмережі Х через корупційні скандали в енергетиці. Втім офіціний Київ досить швидко відреагував на пост угорського лідера і наголосив -Україна не потребує "лекції про корупцію" від Орбана, передає УНН.
Лекції про корупцію від політика, який вплутаний у корупційні скандали та зробив свою країну найбіднішою в ЄС? Ні, дякую
Контекст
Прем'єр Угорщини, реагуючи на корпційний скандал в Україні, зазначив, що "золота ілюзія розвалюється".
Це хаос, у який брюссельська еліта хоче влити гроші європейських платників податків, де все, що не буде розстріляно на передовій, потрапляє в кишені воєнної мафії. Божевілля. Дякуємо, але ми не хочемо мати до цього жодної участі. Ми не будемо надсилати гроші угорського народу Україні. Їх можна використати набагато краще вдома: лише цього тижня ми подвоїли виплати прийомним батькам та затвердили 14-ту пенсію - написав Орбан.
Він також натякнув, що Брюссель теж нібито нарешті має зрозуміти, "куди насправді йдуть їхні гроші".