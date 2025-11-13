"Нет, спасибо": в МИД отреагировали на "лекции о коррупции" от Орбана

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан решил публично раскритиковать украинские власти в соцсети Х из-за коррупционных скандалов в энергетике. Впрочем, официальный Киев довольно быстро отреагировал на пост венгерского лидера и подчеркнул - Украина не нуждается в "лекции о коррупции" от Орбана, передает УНН.

Лекции о коррупции от политика, который впутан в коррупционные скандалы и сделал свою страну самой бедной в ЕС? Нет, спасибо - написал в соцсети Х представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий.

Контекст

Премьер-министр Венгрии, реагируя на коррупционный скандал в Украине, отметил, что "золотая иллюзия разваливается".

Это хаос, в который брюссельская элита хочет влить деньги европейских налогоплательщиков, где все, что не будет расстреляно на передовой, попадает в карманы военной мафии. Безумие. Спасибо, но мы не хотим иметь к этому никакого отношения. Мы не будем отправлять деньги венгерского народа Украине. Их можно использовать гораздо лучше дома: только на этой неделе мы удвоили выплаты приемным родителям и утвердили 14-ю пенсию - написал Орбан.

Он также намекнул, что Брюссель тоже якобы наконец-то должен понять, "куда на самом деле идут их деньги".