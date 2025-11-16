$42.060.00
Политика сдерживания россии должна быть заменена проактивными действиями - ЦПД

Киев • УНН

 • 278 просмотра

Начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что современная россия не способна идти на компромиссы, поскольку ее элиты зависят от войны. Он подчеркнул, что только разрушение нынешней российской элиты гарантирует мир в Европе.

Политика сдерживания россии должна быть заменена проактивными действиями - ЦПД

Политика сдерживания российской федерации должна быть заменена политикой проактивных действий. Об этом сообщил в Telegram начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко, передает УНН.

Детали

Как отметил Коваленко, современная россия, в отличие от своего предшественника - Советского Союза - не способна идти на компромиссы, ведь нынешние российские элиты полностью зависимы от войны и конфронтации.

Для них перейти в длительный мир и конкурентное сосуществование = смерти. Потому что экономика перестроена на войну, политическая и экономическая зависимость от Китая - критическая

- говорится в заявлении начальника ЦПД.

Он добавил, что исключительно разрушение нынешней российской элиты может гарантировать мир в Европе.

Все остальное будет временной паузой. И, в конце концов, неизбежно приведет к большой войне с участием стран НАТО

- резюмировал Коваленко.

Напомним

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что угрозы нападения россии на страны ЕС или НАТО не существует.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
Совет национальной безопасности и обороны Украины
НАТО
Европейский Союз
Европа
Китай
Венгрия
Виктор Орбан