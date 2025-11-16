Политика сдерживания россии должна быть заменена проактивными действиями - ЦПД

Политика сдерживания российской федерации должна быть заменена политикой проактивных действий. Об этом сообщил в Telegram начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко, передает УНН.

Как отметил Коваленко, современная россия, в отличие от своего предшественника - Советского Союза - не способна идти на компромиссы, ведь нынешние российские элиты полностью зависимы от войны и конфронтации.

Для них перейти в длительный мир и конкурентное сосуществование = смерти. Потому что экономика перестроена на войну, политическая и экономическая зависимость от Китая - критическая