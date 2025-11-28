США готові визнати контроль росії над Кримом та окупованими українськими територіями задля успіху мирної угоди – The Telegraph

Фото: The Telegraph

Як повідомляє The Telegraph, адміністрація президента США Дональда Трампа готує пропозицію, яка передбачає визнання контролю рф над анексованим Кримом та окупованими територіями України як частину мирної угоди. Про це пише УНН.

Деталі

За даними The Telegraph, спеціальний представник США Стів Віткофф, а також зять президента Трампа Джаред Кушнер готують прямі переговори в москві із диктатором путіним.

План порушує дипломатичні традиції США, але, ймовірно, буде реалізовано, попри занепокоєння європейських союзників Києва – йдеться у матеріалі The Telegraph.

У представленій Віткоффом першій версії – 28-пунктному "мирному плані" – передбачалося формальне міжнародне визнання російського контролю над Кримом, а також – потенційно – над територіями окупованих Донецької й Луганської областей, із фіксованими лініями фронту на Херсонщині та Запоріжжі.

У кремлі заявили, що основні параметри мирного плану після Женеви їм передані, анонсували обговорення наступного тижня

Однак після переговорів у Женеві із залученням української та європейської сторін, план був перероблений – з 28 пунктів до 19. Водночас, за інформацією ЗМІ, ключові пропозиції щодо "визнання" все ще лишаються частиною дискусії.

За переконанням західних журналістів, для України та її союзників таке визнання означало б фактичну легітимізацію анексії і втрату міжнародного статусу деяких своїх територій – те, що наразі залишається "червоними лініями".

Нагадаємо

російський диктатор володимир путін вимагає, щоб Україна добровільно відвела свої війська з Донбасу, а якщо Київ відмовиться це робити, то москва силою захопить нові території. Також він заявив, що кількість окупованих земель "збільшується".

Своєю чергою, керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Володимир Зеленський не підпише жодного документа, в якому б ішлося про відмову від українських територій, поки буде перебуватиме на посаді Президента.

28 листопада угорський прем'єр Віктор Орбан відвідав росію та зустрівся із диктатором путіним і заявив, про готовність Будапешта надати майданчик для переговорів щодо "врегулювання конфлікту" в Україні.