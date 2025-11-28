США готові визнати контроль росії над Кримом та окупованими українськими територіями задля успіху мирної угоди – The Telegraph

$42.190.11
48.870.08
ukenru
Ексклюзив
13:56 • 1374 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
13:08 • 4738 перегляди
Чи будуть у Києві скорочувати комендантську годину на новорічні свята? Відповідь КМДА та КМВА
13:03 • 3660 перегляди
Ще одна категорія українців може оформити відстрочку через "Резерв+"
11:00 • 19453 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto
09:41 • 16360 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ, складу дронів на аеродромі "Саки" та інших об'єктів окупантів
09:17 • 16220 перегляди
В Україну йде помірне потепління: якої погоди чекати 29 та 30 листопада
Ексклюзив
28 листопада, 08:06 • 28048 перегляди
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
28 листопада, 06:58 • 18938 перегляди
Комісар ЄС з економіки закликав G7 пришвидшити виплату Україні $50 млрд
28 листопада, 06:35 • 17200 перегляди
НАБУ і САП проводять обшуки у Єрмака - джерела
28 листопада, 06:29 • 14843 перегляди
Орбан вирушив до москви на переговори з путіним: збирається говорити про енергетику та мирні зусилля у війні рф проти України
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
1.5м/с
81%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Українця знайшли мертвим у згорілому автомобілі у Відні - ЗМІPhoto28 листопада, 06:12 • 16032 перегляди
Кількість жертв пожежі у Гонконзі продовжує зростати, йдуть останні пошуки вцілілих у 7 вежахVideo28 листопада, 07:16 • 16388 перегляди
Підривати себе гранатами: Кім Чен Ин наказав своїм солдатам в Україні в полон не здаватися28 листопада, 07:24 • 19241 перегляди
У Львові у чоловіка після поїздки в Індонезію виявили гарячку Денге: які симптоми 28 листопада, 07:39 • 18663 перегляди
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер10:45 • 17306 перегляди
Публікації
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
13:56 • 1374 перегляди
10 поширених помилок, які роблять новачки на новій роботі12:04 • 11084 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto11:00 • 19453 перегляди
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер10:45 • 17407 перегляди
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
Ексклюзив
28 листопада, 08:06 • 28048 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віктор Орбан
Мухаммед ібн Салман
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Крим
Сумська область
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 20827 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 38168 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 58389 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 91179 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 106223 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Бук (ЗРК)
Ракетний комплекс "Тор"
Північний потік

США готові визнати контроль росії над Кримом та окупованими українськими територіями задля успіху мирної угоди – The Telegraph

Київ • УНН

 • 226 перегляди

Адміністрація президента США Дональда Трампа готує пропозицію, яка передбачає визнання контролю рф над анексованим Кримом та окупованими територіями України. Це є частиною мирної угоди, яку розробляють спеціальний представник США Стів Віткофф та Джаред Кушнер.

США готові визнати контроль росії над Кримом та окупованими українськими територіями задля успіху мирної угоди – The Telegraph
Фото: The Telegraph

Як повідомляє The Telegraph, адміністрація президента США Дональда Трампа готує пропозицію, яка передбачає визнання контролю рф над анексованим Кримом та окупованими територіями України як частину мирної угоди. Про це пише УНН.

Деталі

За даними The Telegraph, спеціальний представник США Стів Віткофф, а також зять президента Трампа Джаред Кушнер готують прямі переговори в москві із диктатором путіним.

План порушує дипломатичні традиції США, але, ймовірно, буде реалізовано, попри занепокоєння європейських союзників Києва 

– йдеться у матеріалі The Telegraph.

У представленій Віткоффом першій версії – 28-пунктному "мирному плані" – передбачалося формальне міжнародне визнання російського контролю над Кримом, а також – потенційно – над територіями окупованих Донецької й Луганської областей, із фіксованими лініями фронту на Херсонщині та Запоріжжі.

У кремлі заявили, що основні параметри мирного плану після Женеви їм передані, анонсували обговорення наступного тижня28.11.25, 10:47 • 3202 перегляди

Однак після переговорів у Женеві із залученням української та європейської сторін, план був перероблений – з 28 пунктів до 19. Водночас, за інформацією ЗМІ, ключові пропозиції щодо "визнання" все ще лишаються частиною дискусії.

За переконанням західних журналістів, для України та її союзників таке визнання означало б фактичну легітимізацію анексії і втрату міжнародного статусу деяких своїх територій – те, що наразі залишається "червоними лініями".

Нагадаємо

російський диктатор володимир путін вимагає, щоб Україна добровільно відвела свої війська з Донбасу, а якщо Київ відмовиться це робити, то москва силою захопить нові території. Також він заявив, що кількість окупованих земель "збільшується".

Своєю чергою, керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Володимир Зеленський не підпише жодного документа, в якому б ішлося про відмову від українських територій, поки буде перебуватиме на посаді Президента. 

28 листопада угорський прем'єр Віктор Орбан відвідав росію та зустрівся із диктатором путіним і заявив, про готовність Будапешта надати майданчик для переговорів щодо "врегулювання конфлікту" в Україні.

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Державний кордон України
Володимир Путін
Дейлі телеграф
Донецька область
Луганська область
Запорізька область
Женева
Дональд Трамп
Херсонська область
Андрій Єрмак
Крим
Володимир Зеленський
Угорщина
Будапешт
Україна
Віктор Орбан