$42.300.10
48.950.00
ukenru
22:24 • 256 перегляди
Єрмак: Зеленський не підпише жодного документа про відмову від територій, поки буде Президентом України
18:30 • 10629 перегляди
Зеленський анонсував важливі переговори наступного тижня
17:31 • 13938 перегляди
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури: обвинувачення на чолі з Генпрокурором Кравченком просить для підсудного 10 років позбавлення волі
Ексклюзив
27 листопада, 15:25 • 23077 перегляди
Грудень 2025: коли очікувати геомагнітні бурі і як убезпечити здоров’я
Ексклюзив
27 листопада, 14:27 • 29947 перегляди
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
27 листопада, 14:21 • 19495 перегляди
Наприкінці тижня продовжиться спільна робота української та американської делегацій щодо мирної угоди - ОП
Ексклюзив
27 листопада, 14:12 • 27207 перегляди
Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
Ексклюзив
27 листопада, 13:37 • 21085 перегляди
Суд відновив розслідування кримінальної справи проти головного юриста НБУ Олександра ЗимиPhoto
27 листопада, 12:53 • 13773 перегляди
Україні вдалося прибрати пункт про "повну амністію" з мирного плану США - Стефанішина
27 листопада, 12:37 • 17392 перегляди
З грального бізнесу у медицину: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 1Photo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
2.7м/с
83%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Українські компанії зі зв’язками з рф заробили 150,3 млрд грн за 2024 рік - дослідженняPhoto27 листопада, 13:38 • 21604 перегляди
Буданов розповів про роль Білецького в авіапрориві на оточену "Азовсталь" у Маріуполі27 листопада, 14:52 • 12516 перегляди
Родичі жертв скандальної клініки Odrex закликали правоохоронців провести розслідування і покарати винних у смерті їхніх рідних - відеоVideo27 листопада, 15:30 • 19017 перегляди
Продовжать наближати пункти, які є в нас за результатами Женеви: Зеленський про майбутню зустріч представників України та США18:19 • 10976 перегляди
Пошкодження на Байконурі після запуску "Союзу": росія тимчасово втратила можливість відправляти людей у космосVideo18:40 • 7234 перегляди
Публікації
Родичі жертв скандальної клініки Odrex закликали правоохоронців провести розслідування і покарати винних у смерті їхніх рідних - відеоVideo27 листопада, 15:30 • 19064 перегляди
Грудень 2025: коли очікувати геомагнітні бурі і як убезпечити здоров’я
Ексклюзив
27 листопада, 15:25 • 23076 перегляди
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
Ексклюзив
27 листопада, 14:27 • 29946 перегляди
Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
Ексклюзив
27 листопада, 14:12 • 27207 перегляди
Українські компанії зі зв’язками з рф заробили 150,3 млрд грн за 2024 рік - дослідженняPhoto27 листопада, 13:38 • 21650 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Єрмак
Фрідріх Мерц
Сиріл Рамафоса
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Німеччина
Запорізька область
Реклама
УНН Lite
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 28037 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 49138 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 82555 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 98047 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 97494 перегляди
Актуальне
Техніка
Дипломатка
Соціальна мережа
Time (журнал)
Золото

Єрмак: Зеленський не підпише жодного документа про відмову від територій, поки буде Президентом України

Київ • УНН

 • 260 перегляди

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що Володимир Зеленський не підпише жодного документа про відмову від українських територій, поки перебуватиме на посаді. Він наголосив, що Конституція України забороняє такі дії.

Єрмак: Зеленський не підпише жодного документа про відмову від територій, поки буде Президентом України

Володимир Зеленський не підпише жодного документа, в якому б ішлося про відмову від українських територій, поки буде перебуватиме на посаді Президента. Про це в інтерв'ю Саймону Шустеру для The Atlantic заявив керівник Офісу Президента України (ОП) Андрій Єрмак, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, жодна розсудлива людина сьогодні не підписала б документ про відмову від території.

Поки Зеленський - Президент, ніхто не повинен розраховувати на те, що ми відмовимося від території. Він не підпише документ про відмову від території. Конституція це забороняє. Ніхто не може цього зробити, якщо не хоче йти проти української Конституції та українського народу

- сказав Єрмак.

Він підкреслив, що на наступному етапі переговорів щодо припинення війни в Україні Зеленський має намір провести червону лінію в найспірнішому питанні: вимозі росії щодо суверенної території України.

"Щодо питання землі, Україна готова обговорювати лише те, де має бути проведена лінія, щоб розмежувати те, що контролюють ворогуючі сторони. Все, про що ми можемо реально говорити зараз, це визначити лінію зіткнення. І це те, що нам потрібно зробити", - резюмував керівник ОП.

Нагадаємо

російський диктатор володимир путін вимагає, щоб Україна добровільно відвела свої війська з Донбасу, а якщо Київ відмовиться це робити, то москва силою захопить нові території. Також він заявив, що кількість окупованих земель "збільшується".

Європейці будуть тиснути на команду Трампа, щоб пом’якшити пропозицію про передачу росії територій Донбасу - Politico23.11.25, 09:50 • 10195 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
Володимир Путін
Офіс Президента України
Андрій Єрмак
Володимир Зеленський
Україна