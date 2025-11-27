Миру не буде: путін вимагає відведення військ України з Донбасу і марить захопленням нових територій

$42.300.10
48.950.00
ukenru
Ексклюзив
15:25 • 442 перегляди
Грудень 2025: коли очікувати геомагнітні бурі і як убезпечити здоров’я
Ексклюзив
14:27 • 9588 перегляди
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
14:21 • 8546 перегляди
Наприкінці тижня продовжиться спільна робота української та американської делегацій щодо мирної угоди - ОП
Ексклюзив
14:12 • 12390 перегляди
Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
Ексклюзив
13:37 • 10778 перегляди
Суд відновив розслідування кримінальної справи проти головного юриста НБУ Олександра ЗимиPhoto
12:53 • 10741 перегляди
Україні вдалося прибрати пункт про "повну амністію" з мирного плану США - Стефанішина
12:37 • 15019 перегляди
З грального бізнесу у медицину: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 1Photo
11:46 • 11068 перегляди
У Сумах, Полтаві, Харкові та Донецькій області найскладніша ситуація з електропостачанням – Укренерго
11:04 • 11066 перегляди
11 нових маршрутів та щогодинний рух між Львовом та Києвом: у грудні запускають новий графік поїздів
27 листопада, 08:20 • 13665 перегляди
Німеччина розробляє секретний план на випадок війни з росією - WSJ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2.2м/с
86%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 20193 перегляди
Боснія і Герцеговина не дозволила літаку глави МЗС Угорщини приземлитися: стала відома причина27 листопада, 06:53 • 9282 перегляди
У Тернополі 18-річний студент випав з вікна гуртожитку і помер27 листопада, 07:34 • 10737 перегляди
"Ліниві" лайфхаки для прибирання, які справді працюють: прості способи підтримувати порядок без зайвих зусильPhoto27 листопада, 09:33 • 19971 перегляди
Буряк по-новому: топ-5 яскравих рецептів, які ви точно захочете приготуватиPhoto11:52 • 16542 перегляди
Публікації
Родичі жертв скандальної клініки Odrex закликали правоохоронців провести розслідування і покарати винних у смерті їхніх рідних - відеоVideo15:30 • 110 перегляди
Грудень 2025: коли очікувати геомагнітні бурі і як убезпечити здоров’я
Ексклюзив
15:25 • 442 перегляди
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
Ексклюзив
14:27 • 9588 перегляди
Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
Ексклюзив
14:12 • 12390 перегляди
Українські компанії зі зв’язками з рф заробили 150,3 млрд грн за 2024 рік - дослідженняPhoto13:38 • 8086 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Єрмак
Кирило Буданов
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Європа
Львів
Реклама
УНН Lite
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 20248 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 44957 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 78723 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 94579 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 94202 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Financial Times
Північний потік
Дипломатка

Миру не буде: путін вимагає відведення військ України з Донбасу і марить захопленням нових територій

Київ • УНН

 • 24 перегляди

володимир путін вимагає відведення українських військ з Донбасу, погрожуючи військовим захопленням нових територій у разі відмови. Він заявив про збільшення "повернутих" територій та видав брехливі заяви про Покровськ, Мирноград, Сіверськ і Вовчанськ.

Миру не буде: путін вимагає відведення військ України з Донбасу і марить захопленням нових територій

російський диктатор володимир путін вимагає, щоб Україна добровільно відвела свої війська з Донбасу, а якщо Київ відмовиться це робити, то москва силою захопить нові території. Також він заявив, що кількість окупованих земель "збільшується" і видав нові заяви, які далекі від істини, повідомляє УНН.

Деталі

Під час спілкування з російськими так званими "журналістами" диктатор заявив, що Сили оборони України мають відійти з незахопленої території Донбасу. Тоді росія нібито готова припинити бойові дії, а якщо Київ не погодиться - москва досягне своїх цілей військовим шляхом.

Кількість, скажімо, повернутих територій збільшується, темп збільшується

- додав диктатор. Під "повернутими" маються на увазі окуповані росіянами території.

Крім того, путін заявив, що нібито 70% Покровська вже захоплено, а на півдні Мирнограду вже "відсікли угруповання ЗСУ".

А далі що? Якщо подивитися на карту - далі Комсомольськ. А північніше - Куп'янськ, Слов'янськ, Сіверськ. У Комсомольську всередині міста йдуть бойові дії, просування йде далі

- сказав диктатор.

Він додав, що в Сіверську "йдуть важкі бої", Вовчанськ на Харківщині нібито вже повністю "захоплений", а російські війська вже підійшли до Гуляйполя на Запоріжжі і "підуть далі".

Разом з тим населеного пункту під назвою Комсомольск на Донбасі чи у Харківській області не існує. Місто зі схожою назвою - Комсомольське - знаходиться на півдні Донеччини недалеко від Маріуполя, але перебуває в окупації з 2014 року і перейменовано на Кальміуське в 2016 році рішенням Верховної Ради.

Водночас не лише путін марить захопленням українських земель. Колишній директор фсб і ексголова уряду рф сергій степашин заявив, що Одеса та Миколаїв мають "добровільно возз'єднатися" з росією. За його словами, це має стати "наступним етапом".

Нагадаємо

володимир путін заявив, що юридичне визнання російської окупації Криму і Донбасу має стати одним з ключових питань на майбутніх переговорах між рф та США.

Євген Устименко

Війна в УкраїніПолітика
російська пропаганда
Війна в Україні
Володимир Путін
Вовчанськ
Покровськ
Слов'янськ
Харківська область
Запорізька область
Мирноград
Верховна Рада України
Збройні сили України
Гуляйполе
Сіверськ
Крим
Україна
Маріуполь
Миколаїв
Одеса
Куп'янськ