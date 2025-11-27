Миру не буде: путін вимагає відведення військ України з Донбасу і марить захопленням нових територій

російський диктатор володимир путін вимагає, щоб Україна добровільно відвела свої війська з Донбасу, а якщо Київ відмовиться це робити, то москва силою захопить нові території. Також він заявив, що кількість окупованих земель "збільшується" і видав нові заяви, які далекі від істини, повідомляє УНН.

Деталі

Під час спілкування з російськими так званими "журналістами" диктатор заявив, що Сили оборони України мають відійти з незахопленої території Донбасу. Тоді росія нібито готова припинити бойові дії, а якщо Київ не погодиться - москва досягне своїх цілей військовим шляхом.

Кількість, скажімо, повернутих територій збільшується, темп збільшується - додав диктатор. Під "повернутими" маються на увазі окуповані росіянами території.

Крім того, путін заявив, що нібито 70% Покровська вже захоплено, а на півдні Мирнограду вже "відсікли угруповання ЗСУ".

А далі що? Якщо подивитися на карту - далі Комсомольськ. А північніше - Куп'янськ, Слов'янськ, Сіверськ. У Комсомольську всередині міста йдуть бойові дії, просування йде далі - сказав диктатор.

Він додав, що в Сіверську "йдуть важкі бої", Вовчанськ на Харківщині нібито вже повністю "захоплений", а російські війська вже підійшли до Гуляйполя на Запоріжжі і "підуть далі".

Разом з тим населеного пункту під назвою Комсомольск на Донбасі чи у Харківській області не існує. Місто зі схожою назвою - Комсомольське - знаходиться на півдні Донеччини недалеко від Маріуполя, але перебуває в окупації з 2014 року і перейменовано на Кальміуське в 2016 році рішенням Верховної Ради.

Водночас не лише путін марить захопленням українських земель. Колишній директор фсб і ексголова уряду рф сергій степашин заявив, що Одеса та Миколаїв мають "добровільно возз'єднатися" з росією. За його словами, це має стати "наступним етапом".

Нагадаємо

володимир путін заявив, що юридичне визнання російської окупації Криму і Донбасу має стати одним з ключових питань на майбутніх переговорах між рф та США.