путін вимагає від США юридичного визнання російської окупації Криму та Донбасу

Юридичне визнання російської окупації Криму і Донбасу має стати одним з ключових питань на майбутніх переговорах між рф та США, заявив російський диктатор володимир путін, передає УНН.

Деталі

Відповідаючи на питання, як він ставиться до того, що американська сторона готова визнати Крим і Донбас російськими де-факто, але не де-юре, путін відповів: Це і має бути предметом наших переговорів з американською стороною. Це один з ключових моментів".

Нагадаємо

путін заявив, що отримав оновлений пакет пропозицій після переговорів України та США в Женеві. Він готовий розглядати його як основу для подальших домовленостей, розділених на 4 складові.

