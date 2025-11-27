путін вимагає від США юридичного визнання російської окупації Криму та Донбасу

$42.300.10
Ексклюзив
14:27 • 2014 перегляди
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
14:21 • 2178 перегляди
Наприкінці тижня продовжиться спільна робота української та американської делегацій щодо мирної угоди - ОП
Ексклюзив
14:12 • 4226 перегляди
Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
Ексклюзив
13:37 • 4952 перегляди
Суд відновив розслідування кримінальної справи проти головного юриста НБУ Олександра ЗимиPhoto
12:53 • 6840 перегляди
Україні вдалося прибрати пункт про "повну амністію" з мирного плану США - Стефанішина
12:37 • 11793 перегляди
З грального бізнесу у медицину: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 1Photo
11:46 • 10287 перегляди
У Сумах, Полтаві, Харкові та Донецькій області найскладніша ситуація з електропостачанням – Укренерго
11:04 • 10872 перегляди
11 нових маршрутів та щогодинний рух між Львовом та Києвом: у грудні запускають новий графік поїздів
27 листопада, 08:20 • 13522 перегляди
Німеччина розробляє секретний план на випадок війни з росією - WSJ
Ексклюзив
27 листопада, 07:45 • 25410 перегляди
Чорна п’ятниця без ризиків: як не стати жертвою шахраїв та справді вигідно купувати
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 16779 перегляди
Боснія і Герцеговина не дозволила літаку глави МЗС Угорщини приземлитися: стала відома причина27 листопада, 06:53 • 4144 перегляди
У Тернополі 18-річний студент випав з вікна гуртожитку і помер27 листопада, 07:34 • 6274 перегляди
"Ліниві" лайфхаки для прибирання, які справді працюють: прості способи підтримувати порядок без зайвих зусильPhoto09:33 • 17218 перегляди
Буряк по-новому: топ-5 яскравих рецептів, які ви точно захочете приготуватиPhoto11:52 • 11757 перегляди
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
14:27 • 2004 перегляди
Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
14:12 • 4216 перегляди
Українські компанії зі зв’язками з рф заробили 150,3 млрд грн за 2024 рік - дослідженняPhoto13:38 • 3238 перегляди
З грального бізнесу у медицину: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 1Photo12:37 • 11790 перегляди
Буряк по-новому: топ-5 яскравих рецептів, які ви точно захочете приготуватиPhoto11:52 • 11868 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 16855 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 44103 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 77944 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 93877 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 93543 перегляди
путін вимагає від США юридичного визнання російської окупації Криму та Донбасу

Київ • УНН

 • 48 перегляди

володимир путін заявив, що юридичне визнання російської окупації Криму та Донбасу має бути ключовим питанням на переговорах з США. Він готовий розглядати оновлений пакет пропозицій після переговорів України та США в Женеві.

Юридичне визнання російської окупації Криму і Донбасу має стати одним з ключових питань на майбутніх переговорах між рф та США, заявив російський диктатор володимир путін, передає УНН.

Деталі

Відповідаючи на питання, як він ставиться до того, що американська сторона готова визнати Крим і Донбас російськими де-факто, але не де-юре, путін відповів: Це і має бути предметом наших переговорів з американською стороною. Це один з ключових моментів".

Нагадаємо

путін заявив, що отримав оновлений пакет пропозицій після переговорів України та США в Женеві. Він готовий розглядати його як основу для подальших домовленостей, розділених на 4 складові.

Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США 27.11.25, 16:12 • 4250 переглядiв

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Володимир Путін
Женева
Крим
Сполучені Штати Америки
Україна