Эксклюзив
14:27 • 5008 просмотра
Льготы - не расходы, а прибыль: авиация способна втрое окупить государственную поддержку
14:21 • 4880 просмотра
В конце недели продолжится совместная работа украинской и американской делегаций по мирному соглашению - ОП
Эксклюзив
14:12 • 8630 просмотра
Есть вероятность, что Россия будет делать все возможное, чтобы поставить Украину в немилость администрации Трампа: политолог оценил мирный план США
Эксклюзив
13:37 • 7762 просмотра
Суд возобновил расследование уголовного дела против главного юриста НБУ Александра ЗимыPhoto
12:53 • 8850 просмотра
Украине удалось убрать пункт о "полной амнистии" из мирного плана США - Стефанишина
12:37 • 13162 просмотра
Из игорного бизнеса в медицину: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 1Photo
11:46 • 10629 просмотра
В Сумах, Полтаве, Харькове и Донецкой области самая сложная ситуация с электроснабжением – Укрэнерго
11:04 • 10942 просмотра
11 новых маршрутов и ежечасное движение между Львовом и Киевом: в декабре запускают новый график поездов
27 ноября, 08:20 • 13578 просмотра
Германия разрабатывает секретный план на случай войны с россией - WSJ
Эксклюзив
27 ноября, 07:45 • 25492 просмотра
Черная пятница без рисков: как не стать жертвой мошенников и действительно выгодно покупать
публикации
Эксклюзивы
путин требует от США юридического признания российской оккупации Крыма и Донбасса

Киев • УНН

 • 298 просмотра

владимир путин заявил, что юридическое признание российской оккупации Крыма и Донбасса должно быть ключевым вопросом на переговорах с США. Он готов рассматривать обновленный пакет предложений после переговоров Украины и США в Женеве.

путин требует от США юридического признания российской оккупации Крыма и Донбасса

Юридическое признание российской оккупации Крыма и Донбасса должно стать одним из ключевых вопросов на предстоящих переговорах между рф и США, заявил российский диктатор владимир путин, передает УНН.

Детали

Отвечая на вопрос, как он относится к тому, что американская сторона готова признать Крым и Донбасс российскими де-факто, но не де-юре, путин ответил: "Это и должно быть предметом наших переговоров с американской стороной. Это один из ключевых моментов".

Напомним

Путин заявил, что получил обновленный пакет предложений после переговоров Украины и США в Женеве. Он готов рассматривать его как основу для дальнейших договоренностей, разделенных на 4 составляющие.

Есть вероятность, что Россия будет делать все возможное, чтобы поставить Украину в немилость администрации Трампа: политолог оценил мирный план США27.11.2025, 16:12 • 8630 просмотров

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Владимир Путин
Женева
Крым
Соединённые Штаты
Украина