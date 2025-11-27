путин требует от США юридического признания российской оккупации Крыма и Донбасса

Юридическое признание российской оккупации Крыма и Донбасса должно стать одним из ключевых вопросов на предстоящих переговорах между рф и США, заявил российский диктатор владимир путин, передает УНН.

Детали

Отвечая на вопрос, как он относится к тому, что американская сторона готова признать Крым и Донбасс российскими де-факто, но не де-юре, путин ответил: "Это и должно быть предметом наших переговоров с американской стороной. Это один из ключевых моментов".

Напомним

Путин заявил, что получил обновленный пакет предложений после переговоров Украины и США в Женеве. Он готов рассматривать его как основу для дальнейших договоренностей, разделенных на 4 составляющие.

Есть вероятность, что Россия будет делать все возможное, чтобы поставить Украину в немилость администрации Трампа: политолог оценил мирный план США