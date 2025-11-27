путін заявив про готовність покласти "женевські пункти" в основу можливих домовленостей

Після переговорів України та США в Женеві російський диктатор володимир путін заявив, що отримав від сторін оновлений пакет пропозицій і нібито готовий розглядати його як базу для подальших домовленостей. Про це пише УНН.

Деталі

Під час спілкування з журналістами Путін сказав: "Після переговорів України та США в Женеві вони між собою вирішили, що всі ці 28 пунктів потрібно розділити на 4 складові. Усе це було передано нам, і загалом ми згодні, що це може бути покладено в основу майбутніх домовленостей".

