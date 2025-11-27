путін заявив про готовність покласти "женевські пункти" в основу можливих домовленостей

$42.300.10
Ексклюзив
13:37 • 720 перегляди
Суд відновив розслідування кримінальної справи проти головного юриста НБУ Олександра ЗимиPhoto
12:53 • 2596 перегляди
Україні вдалося прибрати пункт про "повну амністію" з мирного плану США - Стефанішина
12:37 • 7610 перегляди
З грального бізнесу у медицину: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 1Photo
11:46 • 7642 перегляди
У Сумах, Полтаві, Харкові та Донецькій області найскладніша ситуація з електропостачанням – Укренерго
11:04 • 9824 перегляди
11 нових маршрутів та щогодинний рух між Львовом та Києвом: у грудні запускають новий графік поїздів
08:20 • 12938 перегляди
Німеччина розробляє секретний план на випадок війни з росією - WSJ
Ексклюзив
27 листопада, 07:45 • 24351 перегляди
Чорна п’ятниця без ризиків: як не стати жертвою шахраїв та справді вигідно купувати
27 листопада, 07:27 • 16124 перегляди
Новий спецпосланець США попередив Європу, що рф накопичує ракети - NYT
27 листопада, 01:49 • 36692 перегляди
Спочатку мирна угода: Рубіо висунув умову для надання Україні гарантій безпеки - Politico
26 листопада, 15:50 • 37002 перегляди
Якщо ми хочемо запобігти подальшій війні, то слід обмежити армію росії - Каллас
Популярнi новини
Стрілянина біля Білого дому: влада спростувала смерть двох нацгвардійців, а правоохоронці ідентифікували стрілка27 листопада, 03:58 • 7518 перегляди
ISW: росія зможе повністю захопити Донецьку область у серпні 2027 року за поточних темпів просування27 листопада, 04:30 • 13496 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 14484 перегляди
"Ліниві" лайфхаки для прибирання, які справді працюють: прості способи підтримувати порядок без зайвих зусильPhoto09:33 • 14578 перегляди
Буряк по-новому: топ-5 яскравих рецептів, які ви точно захочете приготуватиPhoto11:52 • 7778 перегляди
Публікації
Українські компанії зі зв’язками з рф заробили 150,3 млрд грн за 2024 рік - дослідженняPhoto13:38 • 352 перегляди
З грального бізнесу у медицину: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 1Photo12:37 • 7630 перегляди
Буряк по-новому: топ-5 яскравих рецептів, які ви точно захочете приготуватиPhoto11:52 • 8040 перегляди
"Ліниві" лайфхаки для прибирання, які справді працюють: прості способи підтримувати порядок без зайвих зусильPhoto09:33 • 14712 перегляди
Чорна п’ятниця без ризиків: як не стати жертвою шахраїв та справді вигідно купувати
Ексклюзив
27 листопада, 07:45 • 24356 перегляди
УНН Lite
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 14598 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 43407 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 77309 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 93283 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 92978 перегляди
путін заявив про готовність покласти "женевські пункти" в основу можливих домовленостей

Київ • УНН

 • 30 перегляди

путін заявив, що отримав оновлений пакет пропозицій після переговорів України та США в Женеві. Він готовий розглядати його як основу для подальших домовленостей, розділених на 4 складові.

путін заявив про готовність покласти "женевські пункти" в основу можливих домовленостей

Після переговорів України та США в Женеві російський диктатор володимир путін заявив, що отримав від сторін оновлений пакет пропозицій і нібито готовий розглядати його як базу для подальших домовленостей. Про це пише УНН.

Деталі

Під час спілкування з журналістами Путін сказав: "Після переговорів України та США в Женеві вони між собою вирішили, що всі ці 28 пунктів потрібно розділити на 4 складові. Усе це було передано нам, і загалом ми згодні, що це може бути покладено в основу майбутніх домовленостей".

росія не готова робити нові поступки, в тому числі й у контексті "сво" у переговорах щодо України – мзс рф26.11.25, 16:38 • 11118 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Війна в Україні
Володимир Путін
Женева
Сполучені Штати Америки
Україна