путін заявив про готовність покласти "женевські пункти" в основу можливих домовленостей
Київ • УНН
путін заявив, що отримав оновлений пакет пропозицій після переговорів України та США в Женеві. Він готовий розглядати його як основу для подальших домовленостей, розділених на 4 складові.
Після переговорів України та США в Женеві російський диктатор володимир путін заявив, що отримав від сторін оновлений пакет пропозицій і нібито готовий розглядати його як базу для подальших домовленостей. Про це пише УНН.
Деталі
Під час спілкування з журналістами Путін сказав: "Після переговорів України та США в Женеві вони між собою вирішили, що всі ці 28 пунктів потрібно розділити на 4 складові. Усе це було передано нам, і загалом ми згодні, що це може бути покладено в основу майбутніх домовленостей".
росія не готова робити нові поступки, в тому числі й у контексті "сво" у переговорах щодо України – мзс рф26.11.25, 16:38 • 11118 переглядiв