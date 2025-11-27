Путин заявил о готовности положить "женевские пункты" в основу возможных договоренностей

После переговоров Украины и США в Женеве российский диктатор Владимир Путин заявил, что получил от сторон обновленный пакет предложений и якобы готов рассматривать его как базу для дальнейших договоренностей. Об этом пишет УНН.

Подробности

Во время общения с журналистами Путин сказал: "После переговоров Украины и США в Женеве они между собой решили, что все эти 28 пунктов нужно разделить на 4 составляющие. Все это было передано нам, и в целом мы согласны, что это может быть положено в основу будущих договоренностей".

