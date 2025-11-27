Мира не будет: путин требует отвода войск Украины с Донбасса и грезит захватом новых территорий

российский диктатор владимир путин требует, чтобы Украина добровольно отвела свои войска с Донбасса, а если Киев откажется это делать, то москва силой захватит новые территории. Также он заявил, что количество оккупированных земель "увеличивается" и выдал новые заявления, далекие от истины, сообщает УНН.

Детали

Во время общения с российскими так называемыми "журналистами" диктатор заявил, что Силы обороны Украины должны отойти с незахваченной территории Донбасса. Тогда россия якобы готова прекратить боевые действия, а если Киев не согласится - москва достигнет своих целей военным путем.

Количество, скажем, возвращенных территорий увеличивается, темп увеличивается - добавил диктатор. Под "возвращенными" имеются в виду оккупированные россиянами территории.

Кроме того, путин заявил, что якобы 70% Покровска уже захвачено, а на юге Мирнограда уже "отсекли группировки ВСУ".

А дальше что? Если посмотреть на карту - дальше Комсомольск. А севернее - Купянск, Славянск, Северск. В Комсомольске внутри города идут боевые действия, продвижение идет дальше - сказал диктатор.

Он добавил, что в Северске "идут тяжелые бои", Волчанск на Харьковщине якобы уже полностью "захвачен", а российские войска уже подошли к Гуляйполю на Запорожье и "пойдут дальше".

Вместе с тем населенного пункта под названием Комсомольск на Донбассе или в Харьковской области не существует. Город с похожим названием - Комсомольское - находится на юге Донетчины недалеко от Мариуполя, но находится в оккупации с 2014 года и переименован в Кальмиусское в 2016 году решением Верховной Рады.

В то же время не только путин бредит захватом украинских земель. Бывший директор фсб и экс-глава правительства рф сергей степашин заявил, что Одесса и Николаев должны "добровольно воссоединиться" с россией. По его словам, это должно стать "следующим этапом".

Напомним

владимир путин заявил, что юридическое признание российской оккупации Крыма и Донбасса должно стать одним из ключевых вопросов на предстоящих переговорах между рф и США.