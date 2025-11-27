$42.300.10
Декабрь 2025: когда ожидать геомагнитные бури и как обезопасить здоровье
Льготы - не расходы, а прибыль: авиация способна втрое окупить государственную поддержку
В конце недели продолжится совместная работа украинской и американской делегаций по мирному соглашению - ОП
Есть вероятность, что Россия будет делать все возможное, чтобы поставить Украину в немилость администрации Трампа: политолог оценил мирный план США
Суд возобновил расследование уголовного дела против главного юриста НБУ Александра Зимы
Украине удалось убрать пункт о "полной амнистии" из мирного плана США - Стефанишина
Из игорного бизнеса в медицину: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 1
В Сумах, Полтаве, Харькове и Донецкой области самая сложная ситуация с электроснабжением – Укрэнерго
11 новых маршрутов и ежечасное движение между Львовом и Киевом: в декабре запускают новый график поездов
Германия разрабатывает секретный план на случай войны с россией - WSJ
Декабрь 2025: когда ожидать геомагнитные бури и как обезопасить здоровье
Льготы - не расходы, а прибыль: авиация способна втрое окупить государственную поддержку
Есть вероятность, что Россия будет делать все возможное, чтобы поставить Украину в немилость администрации Трампа: политолог оценил мирный план США
Мира не будет: путин требует отвода войск Украины с Донбасса и грезит захватом новых территорий

Киев • УНН

 • 52 просмотра

владимир путин требует отвода украинских войск с Донбасса, угрожая военным захватом новых территорий в случае отказа. Он заявил об увеличении "возвращенных" территорий и выдал лживые заявления о Покровске, Мирнограде, Северске и Волчанске.

Мира не будет: путин требует отвода войск Украины с Донбасса и грезит захватом новых территорий

российский диктатор владимир путин требует, чтобы Украина добровольно отвела свои войска с Донбасса, а если Киев откажется это делать, то москва силой захватит новые территории. Также он заявил, что количество оккупированных земель "увеличивается" и выдал новые заявления, далекие от истины, сообщает УНН.

Детали

Во время общения с российскими так называемыми "журналистами" диктатор заявил, что Силы обороны Украины должны отойти с незахваченной территории Донбасса. Тогда россия якобы готова прекратить боевые действия, а если Киев не согласится - москва достигнет своих целей военным путем.

Количество, скажем, возвращенных территорий увеличивается, темп увеличивается

- добавил диктатор. Под "возвращенными" имеются в виду оккупированные россиянами территории.

Кроме того, путин заявил, что якобы 70% Покровска уже захвачено, а на юге Мирнограда уже "отсекли группировки ВСУ".

А дальше что? Если посмотреть на карту - дальше Комсомольск. А севернее - Купянск, Славянск, Северск. В Комсомольске внутри города идут боевые действия, продвижение идет дальше

- сказал диктатор.

Он добавил, что в Северске "идут тяжелые бои", Волчанск на Харьковщине якобы уже полностью "захвачен", а российские войска уже подошли к Гуляйполю на Запорожье и "пойдут дальше".

Вместе с тем населенного пункта под названием Комсомольск на Донбассе или в Харьковской области не существует. Город с похожим названием - Комсомольское - находится на юге Донетчины недалеко от Мариуполя, но находится в оккупации с 2014 года и переименован в Кальмиусское в 2016 году решением Верховной Рады.

В то же время не только путин бредит захватом украинских земель. Бывший директор фсб и экс-глава правительства рф сергей степашин заявил, что Одесса и Николаев должны "добровольно воссоединиться" с россией. По его словам, это должно стать "следующим этапом".

Напомним

владимир путин заявил, что юридическое признание российской оккупации Крыма и Донбасса должно стать одним из ключевых вопросов на предстоящих переговорах между рф и США.

Евгений Устименко

Война в УкраинеПолитика
российская пропаганда
Война в Украине
Владимир Путин
Волчанск
Покровск
Славянск
Харьковская область
Запорожская область
Мирноград
Верховная Рада
Вооруженные силы Украины
Гуляйполе
Северск
Крым
Украина
Мариуполь
Николаев
Одесса
Купянск