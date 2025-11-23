Європейці будуть тиснути на команду Трампа, щоб пом’якшити пропозицію про передачу росії територій Донбасу - Politico
Київ • УНН
Європейські лідери прагнуть переписати пропозицію Трампа щодо Донбасу, яка, на їхню думку, вигідна росії. Вони хочуть, щоб будь-яке припинення вогню починалося із заморожування конфлікту на поточній лінії розмежування.
Європейські лідери підштовхуватимуть команду президента США Дональда Трампа до пом'якшення пропозиції щодо передачі території Донбасу на сході України росії. Європейці хочуть, щоб будь-яке припинення вогню починалося з принципу, що конфлікт буде заморожено на нинішній лінії розмежування. Про це пише Politico, передає УНН.
Деталі
Європейський Союз і Велика Британія візьмуть участь у переговорах високого рівня щодо мирного плану Дональда Трампа для України, починаючи з неділі, що стане значним проривом для Брюсселя та Лондона, які досі були виключені з цього процесу
Зазначається, що високопосадовці служб безпеки Франції та Німеччини також візьмуть участь у переговорах, які відбудуться у Швейцарії, оскільки союзники України прагнуть переписати пропозицію Трампа, яка, на їхню думку, буде на користь росії.
Той факт, що європейці отримають місця за столом переговорів, буде сприйнятий позитивно в Києві, Брюсселі та за його межами, після того, як союзники України висловили своє занепокоєння щодо виключення з останньої ініціативи Трампа.
Очікується, що європейці підштовхуватимуть команду Трампа до пом'якшення їхньої пропозиції щодо передачі території Донбасу на сході України росії. Натомість вони хочуть, щоб будь-яке припинення вогню починалося з принципу, що конфлікт буде заморожено на нинішній "лінії розмежування", але це буде лише для того, щоб дозволити розпочати переговори, а не як остаточне врегулювання
Україна та її європейські союзники рішуче відкидають ідею про те, що Київ має бути зобов'язаний відмовитися від території силою. Союзники по НАТО та ЄС побоюються, що такий результат лише спонукатиме російського диктатора володимира путіна розширити свої територіальні амбіції та наступним кроком атакувати їх.
Нагадаємо
Українські радники у неділю працюватимуть у Швейцарії разом із представниками США, Британії, Франції та Німеччини щодо параметрів мирної угоди.
За інформацією Axios, США продовжують працювати з українською стороною над редакцією мирного плану з завершення війни.
Новий план США щодо припинення російсько-української війни здивував європейську дипломатичну спільноту.
Європейські лідери терміново координують відповідь на мирний план США та росії щодо України. Ця ініціатива викликала паніку та занепокоєння серед європейських чиновників, які вважають, що вона може змусити Україну відмовитися від територій та обмежити розміщення сил НАТО.