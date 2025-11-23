Европейцы будут давить на команду Трампа, чтобы смягчить предложение о передаче россии территорий Донбасса - Politico

Европейские лидеры будут подталкивать команду президента США Дональда Трампа к смягчению предложения о передаче территории Донбасса на востоке Украины россии. Европейцы хотят, чтобы любое прекращение огня начиналось с принципа, что конфликт будет заморожен на нынешней линии разграничения. Об этом пишет Politico, передает УНН.

Европейский Союз и Великобритания примут участие в переговорах высокого уровня по мирному плану Дональда Трампа для Украины, начиная с воскресенья, что станет значительным прорывом для Брюсселя и Лондона, которые до сих пор были исключены из этого процесса