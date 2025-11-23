$42.150.00
Европейцы будут давить на команду Трампа, чтобы смягчить предложение о передаче россии территорий Донбасса - Politico

Киев • УНН

 • 932 просмотра

Европейские лидеры стремятся переписать предложение Трампа по Донбассу, которое, по их мнению, выгодно россии. Они хотят, чтобы любое прекращение огня начиналось с замораживания конфликта на текущей линии разграничения.

Европейцы будут давить на команду Трампа, чтобы смягчить предложение о передаче россии территорий Донбасса - Politico

Европейские лидеры будут подталкивать команду президента США Дональда Трампа к смягчению предложения о передаче территории Донбасса на востоке Украины россии. Европейцы хотят, чтобы любое прекращение огня начиналось с принципа, что конфликт будет заморожен на нынешней линии разграничения. Об этом пишет Politico, передает УНН.

Детали

Европейский Союз и Великобритания примут участие в переговорах высокого уровня по мирному плану Дональда Трампа для Украины, начиная с воскресенья, что станет значительным прорывом для Брюсселя и Лондона, которые до сих пор были исключены из этого процесса

- пишет издание.

Отмечается, что высокопоставленные сотрудники служб безопасности Франции и Германии также примут участие в переговорах, которые состоятся в Швейцарии, поскольку союзники Украины стремятся переписать предложение Трампа, которое, по их мнению, будет в пользу россии.

Тот факт, что европейцы получат места за столом переговоров, будет воспринят положительно в Киеве, Брюсселе и за его пределами, после того, как союзники Украины выразили свое беспокойство по поводу исключения из последней инициативы Трампа.

Ожидается, что европейцы будут подталкивать команду Трампа к смягчению их предложения о передаче территории Донбасса на востоке Украины россии. Вместо этого они хотят, чтобы любое прекращение огня начиналось с принципа, что конфликт будет заморожен на нынешней "линии разграничения", но это будет только для того, чтобы позволить начать переговоры, а не как окончательное урегулирование

- добавляет издание.

Украина и ее европейские союзники решительно отвергают идею о том, что Киев должен быть обязан отказаться от территории силой. Союзники по НАТО и ЕС опасаются, что такой результат лишь побудит российского диктатора владимира путина расширить свои территориальные амбиции и следующим шагом атаковать их.

Напомним

Украинские советники в воскресенье будут работать в Швейцарии вместе с представителями США, Великобритании, Франции и Германии по параметрам мирного соглашения.

По информации Axios, США продолжают работать с украинской стороной над редакцией мирного плана по завершению войны.

Новый план США по прекращению российско-украинской войны удивил европейское дипломатическое сообщество.

Европейские лидеры срочно координируют ответ на мирный план США и россии по Украине. Эта инициатива вызвала панику и беспокойство среди европейских чиновников, которые считают, что она может заставить Украину отказаться от территорий и ограничить размещение сил НАТО.

Павел Башинский

