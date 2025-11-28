Ермак: Зеленский не подпишет ни одного документа об отказе от территорий, пока будет Президентом Украины

Владимир Зеленский не подпишет ни одного документа, в котором бы говорилось об отказе от украинских территорий, пока будет находиться на посту Президента. Об этом в интервью Саймону Шустеру для The Atlantic заявил руководитель Офиса Президента Украины (ОП) Андрей Ермак, сообщает УНН.

Детали

По его словам, ни один здравомыслящий человек сегодня не подписал бы документ об отказе от территории.

Пока Зеленский - Президент, никто не должен рассчитывать на то, что мы откажемся от территории. Он не подпишет документ об отказе от территории. Конституция это запрещает. Никто не может этого сделать, если не хочет идти против украинской Конституции и украинского народа - сказал Ермак.

Он подчеркнул, что на следующем этапе переговоров по прекращению войны в Украине Зеленский намерен провести красную линию в самом спорном вопросе: требовании России относительно суверенной территории Украины.

"Что касается вопроса земли, Украина готова обсуждать только то, где должна быть проведена линия, чтобы разграничить то, что контролируют враждующие стороны. Все, о чем мы можем реально говорить сейчас, это определить линию соприкосновения. И это то, что нам нужно сделать", - резюмировал руководитель ОП.

Напомним

российский диктатор Владимир Путин требует, чтобы Украина добровольно отвела свои войска с Донбасса, а если Киев откажется это делать, то Москва силой захватит новые территории. Также он заявил, что количество оккупированных земель "увеличивается".

