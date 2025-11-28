$42.300.10
48.950.00
ukenru
22:24 • 984 просмотра
Ермак: Зеленский не подпишет ни одного документа об отказе от территорий, пока будет Президентом Украины
18:30 • 11349 просмотра
Зеленский анонсировал важные переговоры на следующей неделе
17:31 • 14583 просмотра
Смертельное ДТП с участием экс-сотрудника прокуратуры: обвинение во главе с Генпрокурором Кравченко просит для подсудимого 10 лет лишения свободы
Эксклюзив
27 ноября, 15:25 • 23855 просмотра
Декабрь 2025: когда ожидать геомагнитные бури и как обезопасить здоровье
Эксклюзив
27 ноября, 14:27 • 30622 просмотра
Льготы - не расходы, а прибыль: авиация способна втрое окупить государственную поддержку
27 ноября, 14:21 • 19699 просмотра
В конце недели продолжится совместная работа украинской и американской делегаций по мирному соглашению - ОП
Эксклюзив
27 ноября, 14:12 • 27572 просмотра
Есть вероятность, что Россия будет делать все возможное, чтобы поставить Украину в немилость администрации Трампа: политолог оценил мирный план США
Эксклюзив
27 ноября, 13:37 • 21296 просмотра
Суд возобновил расследование уголовного дела против главного юриста НБУ Александра ЗимыPhoto
27 ноября, 12:53 • 13849 просмотра
Украине удалось убрать пункт о "полной амнистии" из мирного плана США - Стефанишина
27 ноября, 12:37 • 17459 просмотра
Из игорного бизнеса в медицину: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 1Photo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
2.5м/с
83%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Украинские компании со связями с рф заработали 150,3 млрд грн в 2024 году - исследование YouControlPhoto27 ноября, 13:38 • 22132 просмотра
Буданов рассказал о роли Билецкого в авиапрорыве на окруженную «Азовсталь» в Мариуполе27 ноября, 14:52 • 12827 просмотра
Родственники жертв скандальной клиники Odrex призвали правоохранителей провести расследование и наказать виновных в смерти их родных - видеоVideo27 ноября, 15:30 • 19538 просмотра
Продолжат приближать пункты, которые есть у нас по результатам Женевы: Зеленский о предстоящей встрече представителей Украины и США18:19 • 11380 просмотра
Повреждения на Байконуре после запуска "Союза": Россия временно потеряла возможность отправлять людей в космосVideo18:40 • 8030 просмотра
публикации
Родственники жертв скандальной клиники Odrex призвали правоохранителей провести расследование и наказать виновных в смерти их родных - видеоVideo27 ноября, 15:30 • 19581 просмотра
Декабрь 2025: когда ожидать геомагнитные бури и как обезопасить здоровье
Эксклюзив
27 ноября, 15:25 • 23859 просмотра
Льготы - не расходы, а прибыль: авиация способна втрое окупить государственную поддержку
Эксклюзив
27 ноября, 14:27 • 30626 просмотра
Есть вероятность, что Россия будет делать все возможное, чтобы поставить Украину в немилость администрации Трампа: политолог оценил мирный план США
Эксклюзив
27 ноября, 14:12 • 27575 просмотра
Украинские компании со связями с рф заработали 150,3 млрд грн в 2024 году - исследование YouControlPhoto27 ноября, 13:38 • 22182 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Фридрих Мерц
Сирил Рамафоса
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Нидерланды
Израиль
Германия
Реклама
УНН Lite
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 28155 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 49268 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 82685 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 98171 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 97615 просмотра
Актуальное
Техника
Дипломатка
Time (журнал)
Золото
Boeing Starliner

Ермак: Зеленский не подпишет ни одного документа об отказе от территорий, пока будет Президентом Украины

Киев • УНН

 • 986 просмотра

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что Владимир Зеленский не подпишет ни одного документа об отказе от украинских территорий, пока будет находиться в должности. Он подчеркнул, что Конституция Украины запрещает такие действия.

Ермак: Зеленский не подпишет ни одного документа об отказе от территорий, пока будет Президентом Украины

Владимир Зеленский не подпишет ни одного документа, в котором бы говорилось об отказе от украинских территорий, пока будет находиться на посту Президента. Об этом в интервью Саймону Шустеру для The Atlantic заявил руководитель Офиса Президента Украины (ОП) Андрей Ермак, сообщает УНН.

Детали

По его словам, ни один здравомыслящий человек сегодня не подписал бы документ об отказе от территории.

Пока Зеленский - Президент, никто не должен рассчитывать на то, что мы откажемся от территории. Он не подпишет документ об отказе от территории. Конституция это запрещает. Никто не может этого сделать, если не хочет идти против украинской Конституции и украинского народа

- сказал Ермак.

Он подчеркнул, что на следующем этапе переговоров по прекращению войны в Украине Зеленский намерен провести красную линию в самом спорном вопросе: требовании России относительно суверенной территории Украины.

"Что касается вопроса земли, Украина готова обсуждать только то, где должна быть проведена линия, чтобы разграничить то, что контролируют враждующие стороны. Все, о чем мы можем реально говорить сейчас, это определить линию соприкосновения. И это то, что нам нужно сделать", - резюмировал руководитель ОП.

Напомним

российский диктатор Владимир Путин требует, чтобы Украина добровольно отвела свои войска с Донбасса, а если Киев откажется это делать, то Москва силой захватит новые территории. Также он заявил, что количество оккупированных земель "увеличивается".

Европейцы будут давить на команду Трампа, чтобы смягчить предложение о передаче россии территорий Донбасса - Politico23.11.25, 09:50 • 10197 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Владимир Путин
Офис Президента Украины
Андрій Єрмак
Владимир Зеленский
Украина