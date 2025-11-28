Фото: The Telegraph

Как сообщает The Telegraph, администрация президента США Дональда Трампа готовит предложение, предусматривающее признание контроля РФ над аннексированным Крымом и оккупированными территориями Украины как часть мирного соглашения. Об этом пишет УНН.

Подробности

По данным The Telegraph, специальный представитель США Стив Уиткофф, а также зять президента Трампа Джаред Кушнер готовят прямые переговоры в Москве с диктатором Путиным.

План нарушает дипломатические традиции США, но, вероятно, будет реализован, несмотря на обеспокоенность европейских союзников Киева – говорится в материале The Telegraph.

В представленной Уиткоффом первой версии – 28-пунктном "мирном плане" – предполагалось формальное международное признание российского контроля над Крымом, а также – потенциально – над территориями оккупированных Донецкой и Луганской областей, с фиксированными линиями фронта в Херсонской и Запорожской областях.

В кремле заявили, что основные параметры мирного плана после Женевы им переданы, анонсировали обсуждение на следующей неделе

Однако после переговоров в Женеве с привлечением украинской и европейской сторон, план был переработан – с 28 пунктов до 19. В то же время, по информации СМИ, ключевые предложения по "признанию" все еще остаются частью дискуссии.

По убеждению западных журналистов, для Украины и ее союзников такое признание означало бы фактическую легитимизацию аннексии и потерю международного статуса некоторых своих территорий – то, что сейчас остается "красными линиями".

Напомним

российский диктатор владимир путин требует, чтобы Украина добровольно отвела свои войска из Донбасса, а если Киев откажется это делать, то москва силой захватит новые территории. Также он заявил, что количество оккупированных земель "увеличивается".

В свою очередь, руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Владимир Зеленский не подпишет ни одного документа, в котором бы речь шла об отказе от украинских территорий, пока будет находиться на посту Президента.

28 ноября венгерский премьер Виктор Орбан посетил россию и встретился с диктатором путиным и заявил о готовности Будапешта предоставить площадку для переговоров по "урегулированию конфликта" в Украине.