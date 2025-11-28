$42.190.11
Эксклюзив
13:56 • 856 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
13:08 • 4204 просмотра
Будут ли в Киеве сокращать комендантский час на новогодние праздники? Ответ КГГА и КМВА
13:03 • 3216 просмотра
Еще одна категория украинцев может оформить отсрочку через "Резерв+"
11:00 • 19085 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto
09:41 • 16180 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ, склада дронов на аэродроме "Саки" и других объектов оккупантов
09:17 • 16125 просмотра
В Украину идет умеренное потепление: какой погоды ждать 29 и 30 ноября
Эксклюзив
28 ноября, 08:06 • 27834 просмотра
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
28 ноября, 06:58 • 18905 просмотра
Комиссар ЕС по экономике призвал G7 ускорить выплату Украине $50 млрд
28 ноября, 06:35 • 17186 просмотра
НАБУ и САП проводят обыски у Ермака - источники
28 ноября, 06:29 • 14831 просмотра
Орбан отправился в москву на переговоры с путиным: собирается говорить об энергетике и мирных усилиях в войне рф против Украины
США готовы признать контроль России над Крымом и оккупированными украинскими территориями ради успеха мирного соглашения – The Telegraph

Киев • УНН

 • 106 просмотра

Администрация президента США Дональда Трампа готовит предложение, которое предусматривает признание контроля РФ над аннексированным Крымом и оккупированными территориями Украины. Это является частью мирного соглашения, которое разрабатывают специальный представитель США Стив Виткофф и Джаред Кушнер.

США готовы признать контроль России над Крымом и оккупированными украинскими территориями ради успеха мирного соглашения – The Telegraph
Фото: The Telegraph

Как сообщает The Telegraph, администрация президента США Дональда Трампа готовит предложение, предусматривающее признание контроля РФ над аннексированным Крымом и оккупированными территориями Украины как часть мирного соглашения. Об этом пишет УНН.

Подробности

По данным The Telegraph, специальный представитель США Стив Уиткофф, а также зять президента Трампа Джаред Кушнер готовят прямые переговоры в Москве с диктатором Путиным.

План нарушает дипломатические традиции США, но, вероятно, будет реализован, несмотря на обеспокоенность европейских союзников Киева 

– говорится в материале The Telegraph.

В представленной Уиткоффом первой версии – 28-пунктном "мирном плане" – предполагалось формальное международное признание российского контроля над Крымом, а также – потенциально – над территориями оккупированных Донецкой и Луганской областей, с фиксированными линиями фронта в Херсонской и Запорожской областях.

В кремле заявили, что основные параметры мирного плана после Женевы им переданы, анонсировали обсуждение на следующей неделе28.11.25, 10:47 • 3184 просмотра

Однако после переговоров в Женеве с привлечением украинской и европейской сторон, план был переработан – с 28 пунктов до 19. В то же время, по информации СМИ, ключевые предложения по "признанию" все еще остаются частью дискуссии.

По убеждению западных журналистов, для Украины и ее союзников такое признание означало бы фактическую легитимизацию аннексии и потерю международного статуса некоторых своих территорий – то, что сейчас остается "красными линиями".

Напомним

российский диктатор владимир путин требует, чтобы Украина добровольно отвела свои войска из Донбасса, а если Киев откажется это делать, то москва силой захватит новые территории. Также он заявил, что количество оккупированных земель "увеличивается".

В свою очередь, руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Владимир Зеленский не подпишет ни одного документа, в котором бы речь шла об отказе от украинских территорий, пока будет находиться на посту Президента. 

28 ноября венгерский премьер Виктор Орбан посетил россию и встретился с диктатором путиным и заявил о готовности Будапешта предоставить площадку для переговоров по "урегулированию конфликта" в Украине.

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Государственная граница Украины
Владимир Путин
Ежедневная газета "Дейли Телеграф"
Донецкая область
Луганская область
Запорожская область
Женева
Дональд Трамп
Херсонская область
Андрій Єрмак
Крым
Владимир Зеленский
Венгрия
Будапешт
Украина
Виктор Орбан