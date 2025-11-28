$42.190.11
В Украину идет умеренное потепление: какой погоды ждать 29 и 30 ноября
Эксклюзив
08:06 • 9148 просмотра
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
06:58 • 11901 просмотра
Комиссар ЕС по экономике призвал G7 ускорить выплату Украине $50 млрд
06:35 • 12533 просмотра
НАБУ и САП проводят обыски у Ермака - источники
06:29 • 12209 просмотра
Орбан отправился в москву на переговоры с путиным: собирается говорить об энергетике и мирных усилиях в войне рф против Украины
27 ноября, 22:13 • 10786 просмотра
Киевское «Динамо» уволило Шовковского и весь тренерский штабPhoto
27 ноября, 18:30 • 28539 просмотра
Зеленский анонсировал важные переговоры на следующей неделе
27 ноября, 17:31 • 26493 просмотра
Смертельное ДТП с участием экс-сотрудника прокуратуры: обвинение во главе с Генпрокурором Кравченко просит для подсудимого 10 лет лишения свободы
Эксклюзив
27 ноября, 15:25 • 42187 просмотра
Декабрь 2025: когда ожидать геомагнитные бури и как обезопасить здоровье
Эксклюзив
27 ноября, 14:27 • 46753 просмотра
Льготы - не расходы, а прибыль: авиация способна втрое окупить государственную поддержку
В кремле заявили, что основные параметры мирного плана после Женевы им переданы, анонсировали обсуждение на следующей неделе

Киев • УНН

 1118 просмотра

кремлю передали основные параметры поддержанного США мирного плана для Украины и РФ после переговоров в Женеве. Обсуждение плана состоится на следующей неделе в москве.

В кремле заявили, что основные параметры мирного плана после Женевы им переданы, анонсировали обсуждение на следующей неделе

Основные параметры поддержанного США мирного плана для Украины и рф после переговоров в Женеве переданы кремлю, они будут обсуждаться на следующей неделе в москве, сообщил представитель кремля дмитрий песков, которого цитируют росСМИ, пишет УНН.

Детали

"Основные параметры были переданы. На следующей неделе в москве будет разговор", - как пишут росСМИ, сказал песков о плане, выработанном в Женеве в результате переговоров США и Украины.

На следующей неделе ожидается визит спецпредставителя президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа в москву.

Трамп подтвердил визит спецпосланника США Уиткоффа в москву для встречи с путиным26.11.25, 09:29 • 2884 просмотра

Дополнение

20 ноября издание Axios обнародовало 28-пунктовый мирный план президента США Дональда Трампа между Украиной и рф, который предусматривает территориальные уступки, ограничения в отношении вооруженных сил Украины, определенные гарантии США и экономические компоненты.

На этом фоне Украина и США начали переговоры в Женеве. Переговоры продолжались 23 и 24 ноября. По итогам первоначальный 28-пунктный мирный план США, по сообщениям, сократили до 19 пунктов. Трамп называл цифру в 22 пункта.

Также, по сообщениям, состоялись переговоры делегации США с российскими представителями в Абу-Даби.

В делегации Украины после встречи с США в Женеве заявили, что есть "общее понимание ключевых условий соглашения", и ожидается визит Президента Владимира Зеленского в США "в ближайшую возможную дату в ноябре" для договоренности с Трампом.

Американская пресса 25 ноября сообщила со ссылкой на неназванного американского чиновника, что украинская сторона согласовала с Соединенными Штатами условия потенциального мирного соглашения.

Это происходит на фоне сообщений, что Трамп давил на Зеленского относительно соглашения до американского Дня благодарения, 27 ноября, хотя госсекретарь США Марко Рубио назвал этот дедлайн гибким.

В Офисе Президента заявляли, что любые обсуждения территориальных вопросов будут, вероятно, на встрече президентов Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.

Юлия Шрамко

