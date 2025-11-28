В кремле заявили, что основные параметры мирного плана после Женевы им переданы, анонсировали обсуждение на следующей неделе
кремлю передали основные параметры поддержанного США мирного плана для Украины и РФ после переговоров в Женеве. Обсуждение плана состоится на следующей неделе в москве.
Основные параметры поддержанного США мирного плана для Украины и рф после переговоров в Женеве переданы кремлю, они будут обсуждаться на следующей неделе в москве, сообщил представитель кремля дмитрий песков, которого цитируют росСМИ, пишет УНН.
Детали
"Основные параметры были переданы. На следующей неделе в москве будет разговор", - как пишут росСМИ, сказал песков о плане, выработанном в Женеве в результате переговоров США и Украины.
На следующей неделе ожидается визит спецпредставителя президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа в москву.
Дополнение
20 ноября издание Axios обнародовало 28-пунктовый мирный план президента США Дональда Трампа между Украиной и рф, который предусматривает территориальные уступки, ограничения в отношении вооруженных сил Украины, определенные гарантии США и экономические компоненты.
На этом фоне Украина и США начали переговоры в Женеве. Переговоры продолжались 23 и 24 ноября. По итогам первоначальный 28-пунктный мирный план США, по сообщениям, сократили до 19 пунктов. Трамп называл цифру в 22 пункта.
Также, по сообщениям, состоялись переговоры делегации США с российскими представителями в Абу-Даби.
В делегации Украины после встречи с США в Женеве заявили, что есть "общее понимание ключевых условий соглашения", и ожидается визит Президента Владимира Зеленского в США "в ближайшую возможную дату в ноябре" для договоренности с Трампом.
Американская пресса 25 ноября сообщила со ссылкой на неназванного американского чиновника, что украинская сторона согласовала с Соединенными Штатами условия потенциального мирного соглашения.
Это происходит на фоне сообщений, что Трамп давил на Зеленского относительно соглашения до американского Дня благодарения, 27 ноября, хотя госсекретарь США Марко Рубио назвал этот дедлайн гибким.
В Офисе Президента заявляли, что любые обсуждения территориальных вопросов будут, вероятно, на встрече президентов Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.