У кремлі заявили, що основні параметри мирного плану після Женеви їм передані, анонсували обговорення наступного тижня

Основні параметри підтриманого США мирного плану для України і рф після переговорів у Женеві передані кремлю, вони обговорюватимуться наступного тижня у москві, повідомив речник кремля дмитро пєсков, якого цитують росЗМІ, пише УНН.

Деталі

"Основні параметри було передано. Наступного тижня у москві буде розмова", - як пишуть росЗМІ, сказав пєсков про план, вироблений у Женеві внаслідок переговорів США та України.

Наступного тижня очікується візит спецпредставника президента США Дональда Трампа Стівена Віткоффа до москви.

Трамп підтвердив візит спецпосланця США Віткоффа до москви для зустрічі з путіним

Доповнення

20 листопада видання Axios оприлюднило 28-пунктовий мирний план президента США Дональда Трампа між Україною і рф, який передбачає територіальні поступки, обмеження щодо збройних сил України, певні гарантії США та економічні компоненти.

На цьому тлі Україна і США розпочали переговори у Женеві. Переговори тривали 23 та 24 листопада. За підсумками початковий 28-пунктний мирний план США, за повідомленнями скоротили до 19 пунктів. Трамп називав цифру у 22 пункти.

Також, за повідомленнями, відбулися переговори делегації США з російськими представниками в Абу-Дабі.

У делегації України після зустрічі з США у Женеві заявили, що є "спільне розуміння щодо ключових умов угоди", і очікується візит Президента Володимира Зеленського до США "у найближчу можливу дату в листопаді" для домовленості з Трампом.

Американська преса 25 листопада повідомила з посиланням на неназваного американського чиновника, що українська сторона погодила зі Сполученими Штатами умови потенційної мирної угоди.

Це відбувається на тлі повідомлень, що Трамп тиснув на Зеленського щодо угоди до американського Дня подяки, 27 листопада, хоча держсекретар США Марко Рубіо назвав цей дедлайн гнучким.

В Офісі Президента заявляли, що будь-які обговорення територіальних питань будуть, імовірно, на зустрічі президентів України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа.