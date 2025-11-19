Процес вступу України до ЄС не заблоковано - Єврокомісарка
Київ • УНН
Єврокомісія планує продовжити переговори про вступ України до ЄС на рівні робочих груп, навіть без одностайної підтримки всіх країн-членів. Угорське вето не вплине на загальне рішення, хоча відкриття переговорних кластерів наразі неможливе.
Єврокомісія планує продовжити переговори про вступ України до ЄС на рівні робочих груп, навіть якщо не всі країни-члени підтримують цей процес одноголосно. При цьому угорське вето не вплине на загальне ухвалення рішення. Про це заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос, передає УНН з посиланням на DW.
Деталі
Зазначається, що наразі відкриття переговорних кластерів з Україною неможливе через вето прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Проте єврокомісарка переконана, що "процес вступу України до ЄС не заблоковано".
Ми заблоковані в процесі ухвалення рішень, але технічна частина триває і, сподіваємося, незабаром робота в експертних групах буде пришвидшена, і ми зможемо робити те саме, що робили б, якби всі кластери були офіційно відкриті
При цьому вона наголосила, що "ані українцям, ані молдаванам не потрібен Орбан, щоб продовжувати реформи".
Нагадаємо
Раніше повідомлялося, що Україна активно готується до переговорів про вступ до ЄС, маючи підтримку 26 держав-членів і працюючи над зміною позиції Угорщини. Віцепрем'єр Качка заявив, що до кінця листопада всі шість кластерів будуть готові до відкриття, а завершення переговорів до 2028 року є реалістичною метою.
Європейська комісія представила щорічний Пакет розширення, відзначивши прогрес України у ключових реформах та виконання умов для відкриття кластерів переговорів. Комісія вважає, що для досягнення амбітної мети України щодо вступу до кінця 2028 року необхідне прискорення темпів реформ, особливо щодо верховенства права.
ЄС готується до вирішального саміту щодо фінансування України: Politico дізналося про деталі та підводні камені18.11.25, 10:51 • 3296 переглядiв