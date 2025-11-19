Процесс вступления Украины в ЕС не заблокирован - Еврокомиссар

Еврокомиссия планирует продолжить переговоры о вступлении Украины в ЕС на уровне рабочих групп, даже если не все страны-члены поддерживают этот процесс единогласно. При этом венгерское вето не повлияет на общее принятие решения. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, передает УНН со ссылкой на DW.

Детали

Отмечается, что сейчас открытие переговорных кластеров с Украиной невозможно из-за вето премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Однако еврокомиссар убеждена, что "процесс вступления Украины в ЕС не заблокирован".

Мы заблокированы в процессе принятия решений, но техническая часть продолжается и, надеемся, вскоре работа в экспертных группах будет ускорена, и мы сможем делать то же самое, что делали бы, если бы все кластеры были официально открыты - сказала Кос.

При этом она подчеркнула, что "ни украинцам, ни молдаванам не нужен Орбан, чтобы продолжать реформы".

Напомним

Ранее сообщалось, что Украина активно готовится к переговорам о вступлении в ЕС, имея поддержку 26 государств-членов и работая над изменением позиции Венгрии. Вице-премьер Качка заявил, что до конца ноября все шесть кластеров будут готовы к открытию, а завершение переговоров до 2028 года является реалистичной целью.

Европейская комиссия представила ежегодный Пакет расширения, отметив прогресс Украины в ключевых реформах и выполнение условий для открытия кластеров переговоров. Комиссия считает, что для достижения амбициозной цели Украины по вступлению до конца 2028 года необходимо ускорение темпов реформ, особенно в отношении верховенства права.

