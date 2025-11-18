$42.070.02
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

ЕС готовится к решающему саммиту по финансированию Украины: Politico узнало о деталях и подводных камнях

Киев • УНН

 • 1342 просмотра

Европейские лидеры соберутся 18 декабря на последний в 2025 году саммит ЕС для решения вопроса финансирования Украины, чтобы избежать дефицита средств к середине следующего года. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала согласовать действия, предупредив о дорогих альтернативах.

ЕС готовится к решающему саммиту по финансированию Украины: Politico узнало о деталях и подводных камнях

Европейские лидеры соберутся в Брюсселе 18 декабря на последний в 2025 году саммит ЕС. Ставки высоки как никогда: необходимо найти решение по "сложным предложениям, чтобы Украина не осталась без денег в середине следующего года", сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Союзники Украины, как указано, надеются избежать повторения октябрьского события в ЕС, когда Бельгия возражала против планов использования колоссальных 140 миллиардов евро замороженных российских активов для обеспечения "репарационного кредита", ссылаясь на юридические опасения. Дипломаты с тех пор, пишет издание, "возмущаются на Еврокомиссию за то, что она не отреагировала на беспокойство заранее".

В понедельник в письме глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила столицы ЕС, что альтернативой этому шагу являются дорогие национальные или европейские заимствования, и призвала их согласовать дальнейшие действия.

ЕС предлагает для Украины €90 млрд гранта или займ, если план с активами рф провалится - Bloomberg17.11.25, 13:23 • 3180 просмотров

"Теперь очень важно быстро достичь четкого соглашения о том, как обеспечить согласование необходимого финансирования для Украины на следующем заседании Европейского совета в декабре, - написала фон дер Ляйен. - Продвижение этого процесса позволит нам продолжать оказывать давление на россию, лишить ее надежды на победу и заложить основу для прекращения боевых действий и долгожданных мирных переговоров".

"Датскому председательству в Совете ЕС и другим партнерам придется попытаться заключить сделку до саммита в следующем месяце", - пишет издание.

"Если вы хотите иметь решение на заседании Евросовета, тогда нам [ЕС] нужно сделать свою домашнюю работу сейчас", - заявил высокопоставленный бельгийский чиновник.

В этой стране хранится подавляющее большинство замороженных российских средств, и она обеспокоена как судебными процессами, так и ответными мерами со стороны москвы; она хочет, чтобы ЕС разделил риски поровну. Однако, заявил чиновник, хотя "все хотят решения" и "избежать повторения" октябрьского тупика, "мы не дадим на него добро, пока не будем знать в деталях, о чем идет речь".

Еврокомиссия обещает защитить Бельгию касательно российских активов для кредита в €140 млрд для Украины - Politico17.11.25, 14:25 • 2194 просмотра

"Это касается не только Бельгии: другие страны все чаще критикуют неспособность Берлемона (штаб-квартира Европейской комиссии - ред.) подать конкретное предложение, вместо этого сосредоточившись на попытках убедить их в том, что план по российским активам - лучший из многих неудачных вариантов", - говорится в публикации.

"Здесь нет реалистичного варианта, кроме использования замороженных активов, - сказал один дипломат из центральноевропейской страны. - Еврокомиссия должна прекратить тратить время и предоставить государствам-членам более подробную информацию о предложениях, чтобы они знали, что поддерживают".

Посол Украины в ЕС Всеволод Ченцов заявил, что "скорейшее соглашение о репарационном кредите является крайне важным" и обеспечит предсказуемое финансирование с начала 2026 года без дополнительных затрат для налогоплательщиков. "Участие ЕС критически важно, поскольку только Союз может обеспечить масштаб, предсказуемость и координацию, необходимые для поддержания стабильности Украины, а стабильная Украина укрепляет устойчивость и безопасность всего ЕС", - сказал он.

Тем временем, отмечает издание, "сторонникам Киева придется решить, как представить единый фронт и получить большинство в поддержку этой политики, особенно учитывая, что любая опора на национальные заимствования, вероятно, потребует от стран участия". Будапешт "не готов одобрить любое решение, которое возлагает дополнительную юридическую ответственность или финансовые обязательства на венгерское правительство, чтобы гарантировать выплаты Украине", - заявил министр по делам Европы Венгрии Янош Бока.

Президент Финляндии Александр Стубб в понедельник в Брюсселе заявил, что ЕС в конечном итоге, возможно, придется довольствоваться "комбинацией" трех вариантов: использованием российских активов в сочетании с национальными и европейскими заимствованиями. "Но это должен решить Европейский совет. И, конечно, сама Бельгия", - добавил он.

Письмо фон дер Ляйен лидерам ЕС предполагает, когда может закончиться война в Украине - СМИ17.11.25, 16:11 • 2454 просмотра

Юлия Шрамко

