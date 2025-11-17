Письмо фон дер Ляйен лидерам ЕС предполагает, когда может закончиться война в Украине - СМИ

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен разослала в столицы ЕС письмо с оценкой потребности в финансировании для Украины на 2026-2027 годы, которая базируется на предположении о завершении войны в 2026 году, сообщает Euronews, пишет УНН.

Подробности

Президент Еврокомиссии в письме, направленном в понедельник лидерам государств ЕС, как сообщается, призвала страны блока согласовать до декабря план покрытия военных и финансовых потребностей Украины на ближайшие два года, которые оцениваются в 135,7 миллиарда евро.

"Сейчас ключевым моментом является быстрое достижение четких обязательств по обеспечению необходимого финансирования Украины, которые будут согласованы на следующем заседании Европейского совета в декабре", - отметила глава Еврокомиссии. "Очевидно, что легких вариантов нет", - добавила она в письме.

"Европа не может позволить себе паралич, или нерешительность, или поиск идеальных или простых решений, которых не существует", - указала фон дер Ляйен.

В документе фон дер Ляйен, как отмечается, подчеркивает "особо острую" потребность Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах: 83,4 млрд евро для финансирования украинской армии и 55,2 млрд евро для стабилизации экономики и устранения бюджетного дефицита.

"Оценка фон дер Ляйен основана на прогнозах Международного валютного фонда (МВФ) и киевских властей и исходит из предположения, что полномасштабная война россии закончится в конце 2026 года, хотя это отнюдь не является определенным. Прекращение огня, рассматриваемое как предварительное условие для заключения мирного соглашения, остается труднодостижимым", - говорится в публикации.

В письме, как отмечается, подробно описаны три основных варианта поддержки Украины:

90 миллиардов евро в виде двусторонних взносов стран-членов. Помощь будет предоставляться в виде бесплатного гранта и учитываться в национальном бюджете государства-члена, включая любые связанные с этим процентные платежи;

90 миллиардов евро общего долга. Проценты должны покрываться либо за счет национальных гарантий, либо за счет общего бюджета блока. Для внесения поправок в бюджетное законодательство потребуется единогласное одобрение, что, как отмечает издание, является сложной задачей, учитывая противодействие Венгрии финансированию Украины;

140 миллиардов евро в виде "репарационного кредита" на основе замороженных активов рф. Украина будет обязана погасить кредит только после того, как москва согласится компенсировать ущерб.

Первые два варианта, отмечает она, увеличат фискальное бремя, поскольку финансовая помощь будет поступать либо за счет прямого денежного взноса государства-члена, либо за счет новых средств, привлеченных на рынках.

Третий вариант, "репарационный кредит", позволяет избежать этого сценария. Вместо этого будут использоваться остатки средств, образовавшиеся из замороженных активов центрального банка россии, большинство которых хранится в Euroclear, центральном депозитарии ценных бумаг в Брюсселе.

Столкнувшись с потенциальными правовыми последствиями, Бельгия является тем основным, кто воздержался.

Страна потребовала максимальной правовой определенности и полного распределения бремени для защиты от мер россии в случае подачи москвой иска. В своем письме фон дер Ляйен признает риски и предупреждает о "потенциальных косвенных эффектах".

В прошлую пятницу фон дер Ляйен встретилась с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером, чтобы продвинуться в переговорах, которые пока не принесли существенного прогресса.

Дополнение

Как сообщало Politico, Европейская комиссия предложила значительные гарантии по своему кредиту Украине в 140 миллиардов евро, чтобы заверить Бельгию, что она не останется наедине с любыми юридическими или финансовыми последствиями использования российских активов, хранящихся на бельгийской территории