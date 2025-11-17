Письмо фон дер Ляйен лидерам ЕС предполагает, когда может закончиться война в Украине - СМИ

$42.040.02
48.980.10
ukenru
Эксклюзив
14:33 • 86 просмотра
Вполне вероятно, что не на ближайшем заседании: нардеп о том, когда Рада примет Госбюджет-2026
14:15 • 1520 просмотра
В СНБО опровергли информацию, что Умеров отказывается возвращаться в Украину
12:46 • 7552 просмотра
Украина может получить от Франции 8 систем SAMP/T - Зеленский
Эксклюзив
12:28 • 12192 просмотра
Рада во вторник рассмотрит увольнение министра юстиции Галущенко и министра энергетики Гринчук
09:59 • 14687 просмотра
Зеленский и Макрон подписали соглашение об усилении Украины: речь идет о приобретении оборонного оборудования
Эксклюзив
17 ноября, 07:00 • 35633 просмотра
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
17 ноября, 06:58 • 23859 просмотра
рф атаковала портовую инфраструктуру в Одесской области, энергетику и железную дорогу - вице-премьер
17 ноября, 06:27 • 18948 просмотра
Миссия МВФ начала работу в Киеве: обсуждает с Украиной новую программу
17 ноября, 05:28 • 21219 просмотра
Трамп: республиканцы рассматривают законопроект о санкциях против стран, торгующих с Россией - Bloomberg
17 ноября, 04:30 • 16392 просмотра
Украина сталкивается с беспрецедентным жилищным кризисом из-за войны: в ООН озвучили цифры
ISW: США должны уметь перехватывать инициативу, если хотят побеждать в возможных будущих войнах17 ноября, 05:44 • 8304 просмотра
россия атаковала Украину баллистическими "Искандерами", 91 из 128 дронов обезврежены17 ноября, 07:16 • 10794 просмотра
Том Круз получил свой первый "Оскар" за многолетнюю карьеру17 ноября, 08:31 • 17661 просмотра
"Иллюзия обмана 3" лидирует в мировом прокате, тогда как "Бегущий человек" провалился - Variety09:03 • 16229 просмотра
В рф заявили о повторной атаке на подстанцию "Вешкайма": в ЦПД разъяснили, в чем ее важность09:49 • 12668 просмотра
публикации
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
Эксклюзив
17 ноября, 07:00 • 35619 просмотра
Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноябряPhoto
Эксклюзив
16 ноября, 08:19 • 73563 просмотра
Либо пан, либо пропал: Украина проведет заключительный матч в отборе к ЧМ-2026 против Исландии16 ноября, 07:00 • 68087 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 124817 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 13:14 • 103150 просмотра
Брайан Мэй назвал перенесенный инсульт "звонком тревоги" и рассказал фанатам о выздоровлении13:40 • 2390 просмотра
"Иллюзия обмана 3" лидирует в мировом прокате, тогда как "Бегущий человек" провалился - Variety09:03 • 16350 просмотра
Том Круз получил свой первый "Оскар" за многолетнюю карьеру17 ноября, 08:31 • 17778 просмотра
Легендарный кот-блогер Степан празднует 17-летиеPhoto16 ноября, 21:02 • 18374 просмотра
Звезда «Всё везде и сразу» Мишель Йео получит премию Берлинале за вклад в киноискусство14 ноября, 16:53 • 37594 просмотра
Письмо фон дер Ляйен лидерам ЕС предполагает, когда может закончиться война в Украине - СМИ

Киев • УНН

 • 390 просмотра

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен направила письмо лидерам ЕС с оценкой потребности Украины в финансировании на 2026-2027 годы. Эта сумма составляет 135,7 миллиарда евро, исходя из предположения о завершении войны в 2026 году.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен разослала в столицы ЕС письмо с оценкой потребности в финансировании для Украины на 2026-2027 годы, которая базируется на предположении о завершении войны в 2026 году, сообщает Euronews, пишет УНН.

Подробности

Президент Еврокомиссии в письме, направленном в понедельник лидерам государств ЕС, как сообщается, призвала страны блока согласовать до декабря план покрытия военных и финансовых потребностей Украины на ближайшие два года, которые оцениваются в 135,7 миллиарда евро.

"Сейчас ключевым моментом является быстрое достижение четких обязательств по обеспечению необходимого финансирования Украины, которые будут согласованы на следующем заседании Европейского совета в декабре", - отметила глава Еврокомиссии. "Очевидно, что легких вариантов нет", - добавила она в письме.

"Европа не может позволить себе паралич, или нерешительность, или поиск идеальных или простых решений, которых не существует", - указала фон дер Ляйен.

В документе фон дер Ляйен, как отмечается, подчеркивает "особо острую" потребность Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах: 83,4 млрд евро для финансирования украинской армии и 55,2 млрд евро для стабилизации экономики и устранения бюджетного дефицита.

"Оценка фон дер Ляйен основана на прогнозах Международного валютного фонда (МВФ) и киевских властей и исходит из предположения, что полномасштабная война россии закончится в конце 2026 года, хотя это отнюдь не является определенным. Прекращение огня, рассматриваемое как предварительное условие для заключения мирного соглашения, остается труднодостижимым", - говорится в публикации.

ЕС предлагает для Украины €90 млрд гранта или займ, если план с активами рф провалится - Bloomberg17.11.25, 13:23 • 1702 просмотра

В письме, как отмечается, подробно описаны три основных варианта поддержки Украины:

  • 90 миллиардов евро в виде двусторонних взносов стран-членов. Помощь будет предоставляться в виде бесплатного гранта и учитываться в национальном бюджете государства-члена, включая любые связанные с этим процентные платежи;
    • 90 миллиардов евро общего долга. Проценты должны покрываться либо за счет национальных гарантий, либо за счет общего бюджета блока. Для внесения поправок в бюджетное законодательство потребуется единогласное одобрение, что, как отмечает издание, является сложной задачей, учитывая противодействие Венгрии финансированию Украины;
      • 140 миллиардов евро в виде "репарационного кредита" на основе замороженных активов рф. Украина будет обязана погасить кредит только после того, как москва согласится компенсировать ущерб.

        Первые два варианта, отмечает она, увеличат фискальное бремя, поскольку финансовая помощь будет поступать либо за счет прямого денежного взноса государства-члена, либо за счет новых средств, привлеченных на рынках.

        Третий вариант, "репарационный кредит", позволяет избежать этого сценария. Вместо этого будут использоваться остатки средств, образовавшиеся из замороженных активов центрального банка россии, большинство которых хранится в Euroclear, центральном депозитарии ценных бумаг в Брюсселе.

        Столкнувшись с потенциальными правовыми последствиями, Бельгия является тем основным, кто воздержался.

        Страна потребовала максимальной правовой определенности и полного распределения бремени для защиты от мер россии в случае подачи москвой иска. В своем письме фон дер Ляйен признает риски и предупреждает о "потенциальных косвенных эффектах".

        В прошлую пятницу фон дер Ляйен встретилась с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером, чтобы продвинуться в переговорах, которые пока не принесли существенного прогресса.

        Дополнение

        Как сообщало Politico, Европейская комиссия предложила значительные гарантии по своему кредиту Украине в 140 миллиардов евро, чтобы заверить Бельгию, что она не останется наедине с любыми юридическими или финансовыми последствиями использования российских активов, хранящихся на бельгийской территории

        Юлия Шрамко

