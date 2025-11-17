Лист фон дер Ляєн до лідерів ЄС передбачає, коли може завершитися війна в Україні - ЗМІ

$42.040.02
Ексклюзив
14:33 • 636 перегляди
Цілком вірогідно, що не на найближчому засіданні: нардеп про те, коли Рада ухвалить Держбюджет-2026
14:15 • 2790 перегляди
У РНБО спростували інформацію, що Умєров відмовляється повертатись в Україну
12:46 • 8554 перегляди
Україна може отримати від Франції 8 систем SAMP/T - Зеленський
Ексклюзив
12:28 • 12662 перегляди
Рада у вівторок розгляне звільнення міністра юстиції Галущенка та міністра енергетики Гринчук
09:59 • 15075 перегляди
Зеленський і Макрон підписали угоду для посилення України: ідеться про придбання оборонного обладнання
Ексклюзив
17 листопада, 07:00 • 36184 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
17 листопада, 06:58 • 23986 перегляди
рф атакувала портову інфраструктуру на Одещині, енергетику і залізницю - віцепрем'єр
17 листопада, 06:27 • 18979 перегляди
Місія МВФ розпочала роботу у Києві: обговорює з Україною нову програму
17 листопада, 05:28 • 21253 перегляди
Трамп: республіканці розглядають законопроєкт про санкції проти країн, що торгують з росією - Bloomberg
17 листопада, 04:30 • 16405 перегляди
Україна стикається з безпрецедентною житловою кризою через війну: в ООН озвучили цифри
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
Ексклюзив
17 листопада, 07:00 • 36211 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопада
Ексклюзив
16 листопада, 08:19 • 73965 перегляди
Або пан, або пропав: Україна проведе заключний матч у відборі до ЧС-2026 проти Ісландії
П'ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихідними
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюанс
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 103518 перегляди
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Герман Галущенко
Дональд Трамп
Андрюс Кубілюс
Актуальні місця
Україна
Франція
Європа
Одеська область
Польща
Dassault Rafale
ChatGPT
Іскандер (ОТРК)
Financial Times

Лист фон дер Ляєн до лідерів ЄС передбачає, коли може завершитися війна в Україні - ЗМІ

Київ • УНН

 • 534 перегляди

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн надіслала листа лідерам ЄС з оцінкою потреби України у фінансуванні на 2026-2027 роки. Ця сума становить 135,7 мільярда євро, виходячи з припущення про завершення війни у 2026 році.

Лист фон дер Ляєн до лідерів ЄС передбачає, коли може завершитися війна в Україні - ЗМІ

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розіслала у столиці ЄС листа з оцінкою потреби у фінансуванні для України на 2026-2027 роки, яка базується на припущенні про завершення війни у 2026 році, повідомляє Euronews, пише УНН.

Деталі

Президентка Єврокомісії в листі, надісланому в понеділок лідерам держав ЄС, як повідомляється, закликала країни блоку погодити до грудня план покриття військових та фінансових потреб України на найближчі два роки, які оцінюються у 135,7 мільярда євро. 

"Наразі ключовим моментом є швидке досягнення чітких зобов'язань щодо забезпечення необхідного фінансування України, які будуть узгоджені на наступному засіданні Європейської ради у грудні", - зазначила голова Єврокомісії. "Очевидно, що легких варіантів немає", - додала вона в листі.

"Європа не може дозволити собі параліч, або нерішучість, або пошук ідеальних чи простих рішень, яких не існує", - вказала фон дер Ляєн.

У документі фон дер Ляєн, як зауважується, підкреслює "особливо гостру" потребу України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках: 83,4 млрд євро для фінансування української армії та 55,2 млрд євро для стабілізації економіки та усунення бюджетного дефіциту. 

"Оцінка фон дер Ляєн заснована на прогнозах Міжнародного валютного фонду (МВФ) та київської влади і виходить із припущення, що повномасштабна війна росії закінчиться в кінці 2026 року, хоча це аж ніяк не є певним. Припинення вогню, що розглядається як попередня умова для укладання мирної угоди, залишається важкодосяжним", - ідеться у публікації.

ЄС пропонує для України €90 млрд гранту або позику, якщо план з активами рф провалиться - Bloomberg17.11.25, 13:23 • 1750 переглядiв

У листі, як зазначається, докладно описано три основні варіанти підтримки України:

  • 90 мільярдів євро у вигляді двосторонніх внесків країн-членів. Допомога надаватиметься у вигляді безплатного гранту та враховуватиметься в національному бюджеті держави-члена, включаючи будь-які пов'язані з цим процентні платежі;
    • 90 мільярдів євро спільного боргу. Відсотки повинні покриватися або за рахунок національних гарантій, або за рахунок загального бюджету блоку. Для внесення поправок до бюджетного законодавства буде потрібно одноголосне схвалення, що, як зазначає видання, є складним завданням з огляду на протидію Угорщини фінансуванню України;
      • 140 мільярдів євро у вигляді "репараційного кредиту" на основі заморожених активів рф. Україна буде зобов'язана погасити кредит лише після того, як москва погодиться компенсувати збитки.

        Перші два варіанти, зазначає вона, збільшать фіскальний тягар, оскільки фінансова допомога надходитиме або за рахунок прямого грошового внеску держави-члена, або за рахунок нових коштів, залучених на ринках.

        Третій варіант, "репараційний кредит", дозволяє уникнути цього сценарію. Натомість будуть використовуватися залишки коштів, що утворилися із заморожених активів центрального банку росії, більшість яких зберігається в Euroclear, центральному депозитарії цінних паперів у Брюсселі.

        Зіткнувшись із потенційними правовими наслідками, Бельгія є тим основним, хто утримався.

        Країна зажадала максимальної правової визначеності та повного розподілу тягаря для захисту від заходів росії у разі подання москвою позову. У своєму листі фон дер Ляєн визнає ризики і попереджає про "потенційні непрямі ефекти".

        Минулої п'ятниці фон дер Ляйєн зустрілася з прем'єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером, щоб просунутися в переговорах, які поки що не принесли суттєвого прогресу.

        Доповнення

        Як повідомляло Politico, Європейська комісія запропонувала значні гарантії щодо свого кредиту Україні у 140 мільярдів євро, щоб запевнити Бельгію, що вона не залишиться наодинці з будь-якими юридичними чи фінансовими наслідками використання російських активів, що зберігаються на бельгійській території

        Юлія Шрамко

        ЕкономікаПолітика
        Санкції
        Державний бюджет
        Війна в Україні
        Міжнародний валютний фонд
        Барт Де Вевер
        Euroclear
        Європейська комісія
        Європейська рада
        Брюссель
        Бельгія
        Урсула фон дер Ляєн
        Україна