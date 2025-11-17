Лист фон дер Ляєн до лідерів ЄС передбачає, коли може завершитися війна в Україні - ЗМІ

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розіслала у столиці ЄС листа з оцінкою потреби у фінансуванні для України на 2026-2027 роки, яка базується на припущенні про завершення війни у 2026 році, повідомляє Euronews, пише УНН.

Деталі

Президентка Єврокомісії в листі, надісланому в понеділок лідерам держав ЄС, як повідомляється, закликала країни блоку погодити до грудня план покриття військових та фінансових потреб України на найближчі два роки, які оцінюються у 135,7 мільярда євро.

"Наразі ключовим моментом є швидке досягнення чітких зобов'язань щодо забезпечення необхідного фінансування України, які будуть узгоджені на наступному засіданні Європейської ради у грудні", - зазначила голова Єврокомісії. "Очевидно, що легких варіантів немає", - додала вона в листі.

"Європа не може дозволити собі параліч, або нерішучість, або пошук ідеальних чи простих рішень, яких не існує", - вказала фон дер Ляєн.

У документі фон дер Ляєн, як зауважується, підкреслює "особливо гостру" потребу України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках: 83,4 млрд євро для фінансування української армії та 55,2 млрд євро для стабілізації економіки та усунення бюджетного дефіциту.

"Оцінка фон дер Ляєн заснована на прогнозах Міжнародного валютного фонду (МВФ) та київської влади і виходить із припущення, що повномасштабна війна росії закінчиться в кінці 2026 року, хоча це аж ніяк не є певним. Припинення вогню, що розглядається як попередня умова для укладання мирної угоди, залишається важкодосяжним", - ідеться у публікації.

ЄС пропонує для України €90 млрд гранту або позику, якщо план з активами рф провалиться - Bloomberg

У листі, як зазначається, докладно описано три основні варіанти підтримки України:

90 мільярдів євро у вигляді двосторонніх внесків країн-членів. Допомога надаватиметься у вигляді безплатного гранту та враховуватиметься в національному бюджеті держави-члена, включаючи будь-які пов'язані з цим процентні платежі;

90 мільярдів євро спільного боргу. Відсотки повинні покриватися або за рахунок національних гарантій, або за рахунок загального бюджету блоку. Для внесення поправок до бюджетного законодавства буде потрібно одноголосне схвалення, що, як зазначає видання, є складним завданням з огляду на протидію Угорщини фінансуванню України;

140 мільярдів євро у вигляді "репараційного кредиту" на основі заморожених активів рф. Україна буде зобов'язана погасити кредит лише після того, як москва погодиться компенсувати збитки.

Перші два варіанти, зазначає вона, збільшать фіскальний тягар, оскільки фінансова допомога надходитиме або за рахунок прямого грошового внеску держави-члена, або за рахунок нових коштів, залучених на ринках.

Третій варіант, "репараційний кредит", дозволяє уникнути цього сценарію. Натомість будуть використовуватися залишки коштів, що утворилися із заморожених активів центрального банку росії, більшість яких зберігається в Euroclear, центральному депозитарії цінних паперів у Брюсселі.

Зіткнувшись із потенційними правовими наслідками, Бельгія є тим основним, хто утримався.

Країна зажадала максимальної правової визначеності та повного розподілу тягаря для захисту від заходів росії у разі подання москвою позову. У своєму листі фон дер Ляєн визнає ризики і попереджає про "потенційні непрямі ефекти".

Минулої п'ятниці фон дер Ляйєн зустрілася з прем'єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером, щоб просунутися в переговорах, які поки що не принесли суттєвого прогресу.

Доповнення

Як повідомляло Politico, Європейська комісія запропонувала значні гарантії щодо свого кредиту Україні у 140 мільярдів євро, щоб запевнити Бельгію, що вона не залишиться наодинці з будь-якими юридичними чи фінансовими наслідками використання російських активів, що зберігаються на бельгійській території