ЄС готується до вирішального саміту щодо фінансування України: Politico дізналося про деталі та підводні камені
Європейські лідери зберуться 18 грудня на останній у 2025 році саміт ЄС для вирішення питання фінансування України, щоб уникнути дефіциту коштів до середини наступного року. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала узгодити дії, попередивши про дорогі альтернативи.
Європейські лідери зберуться у Брюсселі 18 грудня на останній у 2025 році саміт ЄС. Ставки високі як ніколи: необхідно знайти рішення щодо "складних пропозицій, щоб Україна не залишилася без грошей у середині наступного року", повідомляє Politico, пише УНН.
Деталі
Союзники України, як вказано, сподіваються уникнути повторення жовтневої події в ЄС, коли Бельгія заперечувала проти планів використання колосальних 140 мільярдів євро заморожених російських активів для забезпечення "репараційного кредиту", посилаючись на юридичні побоювання. Дипломати з того часу, пише видання, "обурюються на Єврокомісію за те, що вона не відреагувала на занепокоєння заздалегідь".
У понеділок у листі голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн попередила столиці ЄС, що альтернативою цьому кроку є дорогі національні чи європейські запозичення, і закликала їх узгодити подальші дії.
"Тепер дуже важливо швидко досягти чіткої угоди про те, як забезпечити узгодження необхідного фінансування для України на наступному засіданні Європейської ради у грудні, - написала фон дер Ляєн. - Просування цього процесу дозволить нам продовжувати чинити тиск на росію, позбавити її надії на перемогу та закласти основу для припинення бойових дій та довгоочікуваних мирних переговорів".
"Данському головуванню в Раді ЄС та іншим партнерам доведеться спробувати укласти угоду до саміту наступного місяця", - пише видання.
"Якщо ви хочете мати рішення на засіданні Євроради, тоді нам [ЄС] потрібно зробити свою домашню роботу зараз", - заявив високопоставлений бельгійський чиновник.
У цій країні зберігається переважна більшість заморожених російських коштів, і вона стурбована як судовими процесами, так і заходами у відповідь з боку москви; вона хоче, щоб ЄС розділив ризики порівну. Однак, заявив чиновник, хоча "всі хочуть рішення" і "уникнути повторення" жовтневої безвиході, "ми не дамо на нього добро, поки не знатимемо в деталях, про що йдеться".
"Це стосується не лише Бельгії: інші країни дедалі частіше критикують нездатність Берлемона (штаб-квартира Європейської комісії - ред.) подати конкретну пропозицію, натомість зосередившись на спробах переконати їх у тому, що план щодо російських активів - найкращий із багатьох невдалих варіантів", - ідеться у публікації.
"Тут немає реалістичного варіанта, крім використання заморожених активів, - сказав один дипломат із центральноєвропейської країни. - Єврокомісія має припинити витрачати час і надати державам-членам більш детальну інформацію про пропозиції, щоб вони знали, що підтримують".
Посол України в ЄС Всеволод Ченцов заявив, що "швидша угода про репараційний кредит є вкрай важливою" і забезпечить передбачуване фінансування з початку 2026 року без додаткових витрат для платників податків. "Участь ЄС є критично важливою, оскільки лише Союз може забезпечити масштаб, передбачуваність та координацію, необхідні для підтримки стабільності України, а стабільна Україна зміцнює стійкість та безпеку всього ЄС", - сказав він.
Тим часом, зазначає видання, "прихильникам Києва доведеться вирішити, як представити єдиний фронт та отримати більшість на підтримку цієї політики, особливо враховуючи, що будь-яка опора на національні запозичення, ймовірно, вимагатиме від країн участі". Будапешт "не готовий схвалити будь-яке рішення, яке покладає додаткову юридичну відповідальність чи фінансові зобов'язання на угорський уряд, щоб гарантувати виплати Україні", - заявив міністр у справах Європи Угорщини Янош Бока.
Президент Фінляндії Александр Стубб у понеділок у Брюсселі заявив, що ЄС зрештою, можливо, доведеться задовольнятися "комбінацією" трьох варіантів: використанням російських активів у поєднанні з національними та європейськими запозиченнями. "Але це має вирішити Європейська рада. І, звичайно, сама Бельгія", - додав він.
