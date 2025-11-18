ЄС готується до вирішального саміту щодо фінансування України: Politico дізналося про деталі та підводні камені

Європейські лідери зберуться у Брюсселі 18 грудня на останній у 2025 році саміт ЄС. Ставки високі як ніколи: необхідно знайти рішення щодо "складних пропозицій, щоб Україна не залишилася без грошей у середині наступного року", повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Союзники України, як вказано, сподіваються уникнути повторення жовтневої події в ЄС, коли Бельгія заперечувала проти планів використання колосальних 140 мільярдів євро заморожених російських активів для забезпечення "репараційного кредиту", посилаючись на юридичні побоювання. Дипломати з того часу, пише видання, "обурюються на Єврокомісію за те, що вона не відреагувала на занепокоєння заздалегідь".

У понеділок у листі голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн попередила столиці ЄС, що альтернативою цьому кроку є дорогі національні чи європейські запозичення, і закликала їх узгодити подальші дії.

"Тепер дуже важливо швидко досягти чіткої угоди про те, як забезпечити узгодження необхідного фінансування для України на наступному засіданні Європейської ради у грудні, - написала фон дер Ляєн. - Просування цього процесу дозволить нам продовжувати чинити тиск на росію, позбавити її надії на перемогу та закласти основу для припинення бойових дій та довгоочікуваних мирних переговорів".

"Данському головуванню в Раді ЄС та іншим партнерам доведеться спробувати укласти угоду до саміту наступного місяця", - пише видання.

"Якщо ви хочете мати рішення на засіданні Євроради, тоді нам [ЄС] потрібно зробити свою домашню роботу зараз", - заявив високопоставлений бельгійський чиновник.

У цій країні зберігається переважна більшість заморожених російських коштів, і вона стурбована як судовими процесами, так і заходами у відповідь з боку москви; вона хоче, щоб ЄС розділив ризики порівну. Однак, заявив чиновник, хоча "всі хочуть рішення" і "уникнути повторення" жовтневої безвиході, "ми не дамо на нього добро, поки не знатимемо в деталях, про що йдеться".

"Це стосується не лише Бельгії: інші країни дедалі частіше критикують нездатність Берлемона (штаб-квартира Європейської комісії - ред.) подати конкретну пропозицію, натомість зосередившись на спробах переконати їх у тому, що план щодо російських активів - найкращий із багатьох невдалих варіантів", - ідеться у публікації.

"Тут немає реалістичного варіанта, крім використання заморожених активів, - сказав один дипломат із центральноєвропейської країни. - Єврокомісія має припинити витрачати час і надати державам-членам більш детальну інформацію про пропозиції, щоб вони знали, що підтримують".

Посол України в ЄС Всеволод Ченцов заявив, що "швидша угода про репараційний кредит є вкрай важливою" і забезпечить передбачуване фінансування з початку 2026 року без додаткових витрат для платників податків. "Участь ЄС є критично важливою, оскільки лише Союз може забезпечити масштаб, передбачуваність та координацію, необхідні для підтримки стабільності України, а стабільна Україна зміцнює стійкість та безпеку всього ЄС", - сказав він.

Тим часом, зазначає видання, "прихильникам Києва доведеться вирішити, як представити єдиний фронт та отримати більшість на підтримку цієї політики, особливо враховуючи, що будь-яка опора на національні запозичення, ймовірно, вимагатиме від країн участі". Будапешт "не готовий схвалити будь-яке рішення, яке покладає додаткову юридичну відповідальність чи фінансові зобов'язання на угорський уряд, щоб гарантувати виплати Україні", - заявив міністр у справах Європи Угорщини Янош Бока.

Президент Фінляндії Александр Стубб у понеділок у Брюсселі заявив, що ЄС зрештою, можливо, доведеться задовольнятися "комбінацією" трьох варіантів: використанням російських активів у поєднанні з національними та європейськими запозиченнями. "Але це має вирішити Європейська рада. І, звичайно, сама Бельгія", - додав він.

