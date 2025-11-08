США та Угорщина підписали меморандум про співпрацю в ядерній енергетиці
Київ • УНН
Сполучені Штати Америки та Угорщина підписали меморандум про співпрацю у сфері ядерної енергетики 7 листопада. Документ передбачає перемовини щодо співпраці в цивільній ядерній промисловості, включаючи малі модульні реактори та зберігання відпрацьованого палива.
У п'ятницю, 7 листопада Сполучені Штати Америки та Угорщина підписали меморандум про співпрацю у сфері ядерної енергетики. Про це інформує УНН з посиланням на допис міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярта у соцмережі Х, сайт Держдепартаменту США.
Деталі
Документ був підписаний міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто та державним секретарем США Марко Рубіо. За словами глави угорської дипломатії, підписання є "важливою віхою в угорсько-американських відносинах".
У Держдепі США уточнили, що в угоді прописано намір розпочати перемовини для співпраці в галузі цивільної ядерної промисловості, включно з малими модульними реакторами (SMR) та зберіганням відпрацьованого палива.
США та Угорщина співпрацюють, щоб зробити Будапешт центром нового ринку SMR у Центральній Європі, використовуючи провідні американські інновації в галузі ядерної енергетики для запуску нової трансатлантичної галузі
Угорщина планує підтримати будівництво до 10 малих модульних реакторів потенційною вартістю до 20 млрд доларів.
Нагадаємо
У п'ятницю, 7 листопада, президент США Дональд Трамп зустрівся з премʼєр-міністром Угорщини Віктором Орбаном у Білому Домі. Вони обговорили імпорт Угорщиною російської нафти, війну рф проти України та скасовану зустріч Трампа та путіна в Будапешті.
Під час зустрічі Глава Білого дому заявив, що Вашингтон може зробити виняток для Будапешта щодо санкцій на імпорт російської нафти.
Туреччина та США підписали меморандум про співпрацю у ядерній енергетиці25.09.25, 21:40 • 3806 переглядiв