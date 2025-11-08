США и Венгрия подписали меморандум о сотрудничестве в ядерной энергетике
Соединенные Штаты Америки и Венгрия подписали меморандум о сотрудничестве в сфере ядерной энергетики 7 ноября. Документ предусматривает переговоры о сотрудничестве в гражданской ядерной промышленности, включая малые модульные реакторы и хранение отработанного топлива.
В пятницу, 7 ноября, Соединенные Штаты Америки и Венгрия подписали меморандум о сотрудничестве в сфере ядерной энергетики. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в соцсети Х, сайт Госдепартамента США.
Документ был подписан министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто и государственным секретарем США Марко Рубио. По словам главы венгерской дипломатии, подписание является "важной вехой в венгерско-американских отношениях".
В Госдепе США уточнили, что в соглашении прописано намерение начать переговоры для сотрудничества в области гражданской ядерной промышленности, включая малые модульные реакторы (SMR) и хранение отработанного топлива.
США и Венгрия сотрудничают, чтобы сделать Будапешт центром нового рынка SMR в Центральной Европе, используя ведущие американские инновации в области ядерной энергетики для запуска новой трансатлантической отрасли
Венгрия планирует поддержать строительство до 10 малых модульных реакторов потенциальной стоимостью до 20 млрд долларов.
В пятницу, 7 ноября, президент США Дональд Трамп встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Белом Доме. Они обсудили импорт Венгрией российской нефти, войну РФ против Украины и отмененную встречу Трампа и Путина в Будапеште.
Во время встречи Глава Белого дома заявил, что Вашингтон может сделать исключение для Будапешта относительно санкций на импорт российской нефти.
