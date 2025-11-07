Трамп заявив, що розглядає можливість дозволити Угорщині купувати російську нафту

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі у Білому домі з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном заявив, що Вашингтон може зробити виняток для Будапешта щодо санкцій на імпорт російської нафти. Про це пише УНН.

Деталі

Ми розглядаємо це питання, тому що йому (Орбану – ред.) дуже складно отримувати нафту і газ з інших регіонів. Як ви знаєте, у них немає переваги у вигляді виходу до моря – сказав Трамп журналістам.

Лідер США зазначив, що Угорщина стикається з "серйозною проблемою" через відсутність доступу до моря, і додав, що питання альтернативних поставок енергоносіїв мають вирішувати інші європейські держави.

Нагадаємо

Орбан, який зберігає тісні зв’язки з москвою попри війну росії проти України, прибув до Вашингтона для обговорення співпраці в енергетиці, торгівлі та питань, пов’язаних із війною в Україні.

Під час зустрічі Орбан заявив, що Україна "дивом" все ще може виграти війну. На що Трамп відповів: "Це так".