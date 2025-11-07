Трамп заявил, что рассматривает возможность разрешить Венгрии покупать российскую нефть

ukenru
17:00 • 11812 просмотра
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo
15:49 • 17783 просмотра
8 ноября в Украине – масштабные отключения электроэнергии: ограничения будут действовать во всех регионах – Укрэнерго
Эксклюзив
15:32 • 24012 просмотра
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Эксклюзив
14:58 • 24309 просмотра
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Эксклюзив
13:59 • 25708 просмотра
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
7 ноября, 11:23 • 19311 просмотра
ЕС ужесточает визовые правила для россиян, отменяя многократные шенгенские визы
Эксклюзив
7 ноября, 09:48 • 44261 просмотра
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Эксклюзив
7 ноября, 09:46 • 35845 просмотра
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
Эксклюзив
7 ноября, 07:19 • 38552 просмотра
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
7 ноября, 05:43 • 29580 просмотра
Президент США: экспорт российской нефти "существенно снизился", мы хотим видеть конец войны
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Принц Гарри извинился перед Канадой за кепку «Доджерс» на матче World Series 20257 ноября, 09:56 • 25579 просмотра
"Вайб-кодинг" стало словом 2025 года по версии Collins: что оно означает7 ноября, 11:01 • 15384 просмотра
Британия готовит все рода войск для проведения операций в Украине - The Guardian7 ноября, 11:56 • 18802 просмотра
Картофель по-новому: 5 необычных блюд, которые удивят вкусом13:34 • 20387 просмотра
В Грузии семь оппозиционных партий заявили о консолидации для "мирной смены режима"16:39 • 10385 просмотра
публикации
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Эксклюзив
15:32 • 24012 просмотра
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Эксклюзив
14:58 • 24309 просмотра
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
Эксклюзив
13:59 • 25708 просмотра
Картофель по-новому: 5 необычных блюд, которые удивят вкусом13:34 • 20616 просмотра
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Эксклюзив
7 ноября, 09:48 • 44261 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Джо Байден
Виктор Орбан
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Будапешт
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Экс-жена магната недвижимости Майкла Фукса просит суд Британии отправить бизнесмена в тюрьмуPhoto17:09 • 4820 просмотра
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo17:00 • 11812 просмотра
"Вайб-кодинг" стало словом 2025 года по версии Collins: что оно означает7 ноября, 11:01 • 15565 просмотра
Принц Гарри извинился перед Канадой за кепку «Доджерс» на матче World Series 20257 ноября, 09:56 • 25743 просмотра
Брюса Уиллиса заметили с сиделкой во время редкого публичного выхода на улицуPhoto7 ноября, 08:03 • 36073 просмотра
Актуальное
Техника
Дипломатка
Социальная сеть
Отопление
YouTube

Трамп заявил, что рассматривает возможность разрешить Венгрии покупать российскую нефть

Киев • УНН

 • 854 просмотра

Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает возможность сделать исключение для Венгрии относительно санкций на импорт российской нефти. Это связано с тем, что Венгрии сложно получать нефть и газ из других регионов из-за отсутствия выхода к морю.

Трамп заявил, что рассматривает возможность разрешить Венгрии покупать российскую нефть

Президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном заявил, что Вашингтон может сделать исключение для Будапешта относительно санкций на импорт российской нефти. Об этом пишет УНН.

Детали

 Мы рассматриваем этот вопрос, потому что ему (Орбану – ред.) очень сложно получать нефть и газ из других регионов. Как вы знаете, у них нет преимущества в виде выхода к морю 

– сказал Трамп журналистам.

Лидер США отметил, что Венгрия сталкивается с "серьезной проблемой" из-за отсутствия доступа к морю, и добавил, что вопросы альтернативных поставок энергоносителей должны решать другие европейские государства.

Напомним

Орбан, который сохраняет тесные связи с москвой несмотря на войну россии против Украины, прибыл в Вашингтон для обсуждения сотрудничества в энергетике, торговле и вопросов, связанных с войной в Украине.

Во время встречи Орбан заявил, что Украина "чудом" все еще может выиграть войну. На что Трамп ответил: "Это так". 

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Энергетика
Война в Украине
Белый дом
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Венгрия
Будапешт
Украина
Виктор Орбан