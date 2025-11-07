Трамп заявил, что рассматривает возможность разрешить Венгрии покупать российскую нефть

Президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном заявил, что Вашингтон может сделать исключение для Будапешта относительно санкций на импорт российской нефти. Об этом пишет УНН.

Детали

Мы рассматриваем этот вопрос, потому что ему (Орбану – ред.) очень сложно получать нефть и газ из других регионов. Как вы знаете, у них нет преимущества в виде выхода к морю – сказал Трамп журналистам.

Лидер США отметил, что Венгрия сталкивается с "серьезной проблемой" из-за отсутствия доступа к морю, и добавил, что вопросы альтернативных поставок энергоносителей должны решать другие европейские государства.

Напомним

Орбан, который сохраняет тесные связи с москвой несмотря на войну россии против Украины, прибыл в Вашингтон для обсуждения сотрудничества в энергетике, торговле и вопросов, связанных с войной в Украине.

Во время встречи Орбан заявил, что Украина "чудом" все еще может выиграть войну. На что Трамп ответил: "Это так".