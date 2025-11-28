Фатальне поєднання: Туск відреагував на “політичну кризу в Україні” та хаос у переговорах щодо мирного плану
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав звільнення керівника Офісу Президента України політичною кризою. Це сталося на тлі візиту Орбана до путіна та хаосу в переговорах щодо плану Віткоффа.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск прокоментував перезавантаження в Офісі президента України під час активних подій навколо "мирного плану" США, назвавши звільнення керівника ОП "політичною кризою в Україні". Про це Туск написав в Х, передає УНН.
Орбан відвідує путіна, Навроцький відвідує Орбана. Хаос у переговорах щодо плану Віткоффа та політична криза в Києві. Фатальне поєднання
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський повідомив про відставку голови Офісу Президента Андрія Єрмака.
Володимир Зеленський підписав указ про звільнення з посади Голови Офісу президента Андрія Єрмака. Відповідне рішення опубліковано на сайті інтернет-представництва глави держав.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відправився до москви.