15:39 • 7868 перегляди
Найближчим часом з американською стороною зустрінуться представники українського МЗС, РНБО та розвідки - Зеленський
15:22 • 12688 перегляди
Голова ОП Єрмак йде у відставку - Зеленський
Ексклюзив
13:56 • 19595 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
13:08 • 17196 перегляди
Чи будуть у Києві скорочувати комендантську годину на новорічні свята? Відповідь КМДА та КМВА
13:03 • 14611 перегляди
Ще одна категорія українців може оформити відстрочку через "Резерв+"
28 листопада, 11:00 • 31535 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto
28 листопада, 09:41 • 20688 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ, складу дронів на аеродромі "Саки" та інших об'єктів окупантів
28 листопада, 09:17 • 18100 перегляди
В Україну йде помірне потепління: якої погоди чекати 29 та 30 листопада
Ексклюзив
28 листопада, 08:06 • 36203 перегляди
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
28 листопада, 06:58 • 19942 перегляди
Комісар ЄС з економіки закликав G7 пришвидшити виплату Україні $50 млрд
Фатальне поєднання: Туск відреагував на “політичну кризу в Україні” та хаос у переговорах щодо мирного плану

Київ • УНН

 • 204 перегляди

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав звільнення керівника Офісу Президента України політичною кризою. Це сталося на тлі візиту Орбана до путіна та хаосу в переговорах щодо плану Віткоффа.

Фатальне поєднання: Туск відреагував на “політичну кризу в Україні” та хаос у переговорах щодо мирного плану

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск прокоментував перезавантаження в Офісі президента України під час активних подій навколо "мирного плану" США, назвавши звільнення керівника ОП "політичною кризою в Україні". Про це Туск написав в Х, передає УНН.

Орбан відвідує путіна, Навроцький відвідує Орбана. Хаос у переговорах щодо плану Віткоффа та політична криза в Києві. Фатальне поєднання 

- написав Туск.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський повідомив про відставку голови Офісу Президента Андрія Єрмака.

Володимир Зеленський підписав указ про звільнення з посади Голови Офісу президента Андрія Єрмака. Відповідне рішення опубліковано на сайті інтернет-представництва глави держав.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відправився до москви.

Павло Башинський

