Фатальне поєднання: Туск відреагував на “політичну кризу в Україні” та хаос у переговорах щодо мирного плану

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск прокоментував перезавантаження в Офісі президента України під час активних подій навколо "мирного плану" США, назвавши звільнення керівника ОП "політичною кризою в Україні". Про це Туск написав в Х, передає УНН.

Орбан відвідує путіна, Навроцький відвідує Орбана. Хаос у переговорах щодо плану Віткоффа та політична криза в Києві. Фатальне поєднання - написав Туск.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський повідомив про відставку голови Офісу Президента Андрія Єрмака.

Володимир Зеленський підписав указ про звільнення з посади Голови Офісу президента Андрія Єрмака. Відповідне рішення опубліковано на сайті інтернет-представництва глави держав.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відправився до москви.