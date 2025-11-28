Фатальное сочетание: Туск отреагировал на "политический кризис в Украине" и хаос в переговорах по мирному плану
Киев • УНН
Премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал перезагрузку в Офисе президента Украины во время активных событий вокруг «мирного плана» США, назвав увольнение руководителя ОП «политическим кризисом в Украине». Об этом Туск написал в Х, передает УНН.
Орбан посещает путина, Навроцкий посещает Орбана. Хаос в переговорах по плану Виткоффа и политический кризис в Киеве. Фатальное сочетание
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об отставке главы Офиса Президента Андрея Ермака.
Владимир Зеленский подписал указ об увольнении с должности Главы Офиса президента Андрея Ермака. Соответствующее решение опубликовано на сайте интернет-представительства главы государств.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отправился в москву.