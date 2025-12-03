$42.330.01
Угорщина та Словаччина подадуть до суду проти заборони ЄС на постачання російського газу

Київ • УНН

 • 136 перегляди

Угорщина та Словаччина звернуться до найвищого суду ЄС, щоб оскаржити домовленість про поступову відмову від російського газу до вересня наступного року. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що нові обмеження неприйнятні, оскільки Угорщина не може забезпечити постачання енергії без російських джерел.

Угорщина та Словаччина подадуть до суду проти заборони ЄС на постачання російського газу

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Угорщина та Словаччина звернуться до найвищого суду ЄС, щоб оскаржити домовленість про поступову відмову від російського газу до вересня наступного року. Про це повідомляє УНН з посиланням на Sky News.

Деталі

Інституції ЄС вчора досягли угоди про заборону імпорту російського природного газу. У документі йдеться про поступову відмову від російського ресурсу, прибутки від якого продовжують фінансувати вторгнення рф в Україну.

Угорщина та Словаччина не підтримали це рішення. Обидві країни залишаються серед небагатьох членів ЄС, які досі купують російське викопне паливо.

Петер Сійярто заявив, що нові обмеження є неприйнятними, адже Угорщина не може забезпечити постачання енергії без російських джерел. Також, міністр додав, що Угорщина і Словаччина готуються подати позов до суду ЄС, щоб оскаржити домовленість про заборону газу.

Уряд Угорщини Віктора Орбана неодноразово відмовлявся поступово відмовитися від російського палива, нещодавно домігшись звільнення від санкцій США щодо експорту російської нафти.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що завдяки санкціям експорт російської нафти вже зменшився на 15-20%, а видобуток сирої нафти в рф до кінця року скоротиться на 5%. Обговорюється 20-й пакет санкцій ЄС, що включає обмеження фінансового сектору та інфраструктури тіньового флоту.

Алла Кіосак

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Енергетика
Війна в Україні
Петер Сіярто
Європейський Союз
Словаччина
Угорщина
Віктор Орбан