Венгрия и Словакия подадут в суд против запрета ЕС на поставки российского газа

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия и Словакия обратятся в высший суд ЕС, чтобы оспорить договоренность о постепенном отказе от российского газа до сентября следующего года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Институты ЕС вчера достигли соглашения о запрете импорта российского природного газа. В документе говорится о постепенном отказе от российского ресурса, доходы от которого продолжают финансировать вторжение рф в Украину.

Венгрия и Словакия не поддержали это решение. Обе страны остаются среди немногих членов ЕС, которые до сих пор покупают российское ископаемое топливо.

Петер Сийярто заявил, что новые ограничения неприемлемы, так как Венгрия не может обеспечить поставки энергии без российских источников. Также министр добавил, что Венгрия и Словакия готовятся подать иск в суд ЕС, чтобы оспорить договоренность о запрете газа.

Правительство Венгрии Виктора Орбана неоднократно отказывалось постепенно отказаться от российского топлива, недавно добившись освобождения от санкций США в отношении экспорта российской нефти.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что благодаря санкциям экспорт российской нефти уже уменьшился на 15-20%, а добыча сырой нефти в рф до конца года сократится на 5%. Обсуждается 20-й пакет санкций ЕС, включающий ограничения финансового сектора и инфраструктуры теневого флота.