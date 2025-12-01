Президент Польщі відмовився від зустрічі з Орбаном: з'явилась реакція МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував рішення президента Польщі Кароля Навроцького не зустрічатися з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Про це повідомляє УНН.

Деталі

За словами голови українського зовнішньополітичного відомства, це "справді гарне рішення".

Воно демонструє принципову позицію Польщі та її сильне почуття солідарності, підтверджуючи її відданість європейській єдності та безпеці у вирішальний момент. Дякую, Польще - написав Сибіга.

Нагадаємо

Президент Польщі Кароль Навроцький обмежив свою поїздку до Угорщини, відмовившись від зустрічі з прем'єром Віктором Орбаном. Це рішення прийнято через візит Орбана до москви, що викликало занепокоєння у Варшаві.

