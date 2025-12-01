$42.190.00
Делегації США та України обговорюють графік виборів та обмін територіями - WSJ
30 листопада, 15:17 • 25064 перегляди
Українська делегація прибула на місце переговорів у Маямі
30 листопада, 11:44 • 27208 перегляди
Оксана Маркарова стала радницею президента з питань відбудови та інвестицій
30 листопада, 10:20 • 29493 перегляди
Україна вводить синхронні із США санкції проти російської енергетики під ударом "лукойл" та "роснєфть" – Зеленський
30 листопада, 07:27 • 30155 перегляди
ППО України перехопила більшість БпЛА під час нічної атаки: знищено та подавлено 104 ворожі дрони
29 листопада, 18:27 • 32934 перегляди
Чекаю від делегації в США результатів, у них є необхідні директиви - Зеленський
29 листопада, 17:13 • 40549 перегляди
30 листопада в Україні діятимуть відключення і обмеження електроенергії: опубліковані графіки
29 листопада, 17:02 • 32352 перегляди
Рятувальники у Києві завершили роботи з ліквідації наслідків російських ударів 29 листопада
29 листопада, 15:10 • 27728 перегляди
Відставка Єрмака може послабити політичний контроль Зеленського - NYT
29 листопада, 14:28 • 24203 перегляди
В Україну йде похолодання до +9 градусів: прогноз погоди у неділю 30 листопада
Президент Польщі відмовився від зустрічі з Орбаном: з'явилась реакція МЗС України

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував рішення президента Польщі Кароля Навроцького не зустрічатися з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Сибіга назвав це рішення "справді гарним" і таким, що демонструє принципову позицію Польщі та її солідарність.

Президент Польщі відмовився від зустрічі з Орбаном: з'явилась реакція МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував рішення президента Польщі Кароля Навроцького не зустрічатися з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Про це повідомляє УНН.

Деталі

За словами голови українського зовнішньополітичного відомства, це "справді гарне рішення".

Воно демонструє принципову позицію Польщі та її сильне почуття солідарності, підтверджуючи її відданість європейській єдності та безпеці у вирішальний момент. Дякую, Польще

- написав Сибіга.

Нагадаємо

Президент Польщі Кароль Навроцький обмежив свою поїздку до Угорщини, відмовившись від зустрічі з прем'єром Віктором Орбаном. Це рішення прийнято через візит Орбана до москви, що викликало занепокоєння у Варшаві.

Навроцький запросив Зеленського до Польщі24.11.25, 20:40 • 5029 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Варшава
Угорщина
Віктор Орбан
Польща