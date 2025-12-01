$42.190.00
Президент Польши отказался от встречи с Орбаном: появилась реакция МИД Украины

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал решение президента Польши Кароля Навроцкого не встречаться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Сибига назвал это решение "действительно хорошим" и демонстрирующим принципиальную позицию Польши и ее солидарность.

Президент Польши отказался от встречи с Орбаном: появилась реакция МИД Украины

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал решение президента Польши Кароля Навроцкого не встречаться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Об этом сообщает УНН.

Детали

По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, это "действительно хорошее решение".

Оно демонстрирует принципиальную позицию Польши и ее сильное чувство солидарности, подтверждая ее приверженность европейскому единству и безопасности в решающий момент. Спасибо, Польша

- написал Сибига.

Напомним

Президент Польши Кароль Навроцкий ограничил свою поездку в Венгрию, отказавшись от встречи с премьером Виктором Орбаном. Это решение принято из-за визита Орбана в Москву, что вызвало обеспокоенность в Варшаве.

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Варшава
Венгрия
Виктор Орбан
Польша