Президент Польши отказался от встречи с Орбаном: появилась реакция МИД Украины
Киев • УНН
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал решение президента Польши Кароля Навроцкого не встречаться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Сибига назвал это решение "действительно хорошим" и демонстрирующим принципиальную позицию Польши и ее солидарность.
Детали
По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, это "действительно хорошее решение".
Оно демонстрирует принципиальную позицию Польши и ее сильное чувство солидарности, подтверждая ее приверженность европейскому единству и безопасности в решающий момент. Спасибо, Польша
Напомним
Президент Польши Кароль Навроцкий ограничил свою поездку в Венгрию, отказавшись от встречи с премьером Виктором Орбаном. Это решение принято из-за визита Орбана в Москву, что вызвало обеспокоенность в Варшаве.
