Премьер-министр Бельгии готовится подать в отставку из-за провала бюджетных переговоров

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер в понедельник встречается с королём Филиппом, чтобы подать заявление об отставке на фоне угрозы распада его коалиционного правительства из-за попыток сократить дефицит бюджета на 10 млрд евро. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер в понедельник встретится с королём Филиппом, чтобы предложить свою отставку. Это происходит на фоне угрозы распада пяти партийной коалиции, участники которой не могут договориться о сокращении бюджетного дефицита на 10 млрд евро.

В течение выходных представители правительства пытались достичь договорённости по бюджету на следующий год. Однако переговоры завершились утром в понедельник безрезультатно. Неофициальным крайним сроком для заключения соглашения считался вторник, поскольку бюджет должен пройти парламентское утверждение до конца года.

Во время переговоров де Вевер стремился продемонстрировать финансовым рынкам, что Бельгия выполняет свои обязательства перед Европейским Союзом. В 2025 году дефицит бюджета страны составлял 5,2% ВВП, а в следующем году, согласно прогнозам, он вырастет ещё больше.

Премьер ранее исключил возможность начать новый год с временным бюджетом, который позволил бы правительству продолжать тратить средства в соответствии с бюджетом прошлого года.

Основные разногласия во время переговоров возникли между фламандскими социалистами из партии Vooruit и франкоязычным правоцентристским Реформаторским движением (MR).

Социалисты настаивали на повышении налогов для граждан с самыми высокими доходами. В свою очередь, представители MR отвергли это предложение и выступили против более масштабной реформы налога на добавленную стоимость.

"На столе всё ещё было слишком много налогов", — заявил после завершения переговоров заместитель премьер-министра от Реформаторского движения Давид Кларинваль. В то же время он не исключил возобновления переговоров уже в понедельник.

Бюджетные переговоры в Бельгии затягивались и в прошлом году. В ноябре де Вевер обратился к королю Филиппу с просьбой продлить срок для достижения договорённости. Монарх предоставил правительству дополнительные 50 дней.

В случае проведения досрочных выборов в Бельгии поддержка радикальных политических сил может вырасти. Согласно данным опросов, высокие результаты демонстрируют ультраправая партия Vlaams Belang и ультพ левая Рабочая партия (PTB-PVDA).

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