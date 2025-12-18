$42.180.06
росія залякує бельгійських політиків та топменеджерів Euroclear через заморожені активи для України

Київ • УНН

 • 258 перегляди

російська розвідка організувала кампанію залякування бельгійських політиків та топменеджерів Euroclear, щоб заблокувати використання заморожених російських активів на користь України. Атака була спрямована на ключових посадовців Euroclear, де зберігаються більшість заморожених активів росії.

росія залякує бельгійських політиків та топменеджерів Euroclear через заморожені активи для України

Бельгійські політики та топменеджери Euroclear стали мішенню кампанії залякування, організованої російською розвідкою, яка прагне заблокувати використання заморожених російських активів на користь України. Про це інформує УНН з посиланням на видання The Guardian.

Деталі

За словами джерел видання, атака була спрямована на ключових посадовців Euroclear - фінансового депозитарію, де зберігаються більшість заморожених активів росії.

У центрі уваги - Бельгія, оскільки 185 млрд євро (162 млрд фунтів стерлінгів) із 210 млрд євро активів Центрального банку Росії, заморожених ЄС з початку повномасштабного вторгнення москви в Україну, зберігаються у брюссельській компанії Euroclear

- йдеться у дописі.

Зокрема, як повідомляє Guardian, погрози адресували директорці Euroclear Валері Урбен та іншим високопосадовцям групи.

росія публічно попередила, що використання цих активів буде рівнозначне крадіжці, а її центральний банк заявив, що вимагатиме від Euroclear компенсацію в розмірі 230 мільярдів доларів у рамках позову, поданого до судів країни. Водночас, як стало відомо, кампанія залякування була спрямована на ключових осіб

- пише The Guardian.

Зазначається, що кампанію, ймовірно, організувало російське військове розвідувальне управління (ГРУ), хоча оцінки рівня загрози різняться.

У Euroclear відмовилися від детальних коментарів, однак повідомили, що всі потенційні загрози розслідуються.

Будь-які потенційні загрози розглядаються з найвищим пріоритетом та ретельно розслідуються, часто за підтримки відповідних органів влади

- заявили у Euroclear.

Джерела видання також повідомили, що погрози отримував і прем’єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про підготовку "жорсткої відповіді" москви на рішення ЄС щодо використання заморожених російських активів. Він повідомив, що мав особисту комунікацію з володимиром путіним.

Рейтингове агентство Fitch перевело рейтинги Euroclear Bank у статус rating watch negative через плани ЄС використати заморожені російські активи для "репараційної" позики Україні. Це може призвести до зростання юридичних та ліквідних ризиків для Euroclear.

Бельгія пропонує спільний борг ЄС для підтримки України як альтернативу конфіскації активів рф17.12.25, 16:31 • 2734 перегляди

Віта Зеленецька

ЕкономікаПолітика
російська пропаганда
Санкції
Війна в Україні
Володимир Путін
Euroclear
The Guardian
Європейський Союз
Бельгія
Україна
Віктор Орбан