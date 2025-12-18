росія залякує бельгійських політиків та топменеджерів Euroclear через заморожені активи для України
російська розвідка організувала кампанію залякування бельгійських політиків та топменеджерів Euroclear, щоб заблокувати використання заморожених російських активів на користь України. Атака була спрямована на ключових посадовців Euroclear, де зберігаються більшість заморожених активів росії.
За словами джерел видання, атака була спрямована на ключових посадовців Euroclear - фінансового депозитарію, де зберігаються більшість заморожених активів росії.
У центрі уваги - Бельгія, оскільки 185 млрд євро (162 млрд фунтів стерлінгів) із 210 млрд євро активів Центрального банку Росії, заморожених ЄС з початку повномасштабного вторгнення москви в Україну, зберігаються у брюссельській компанії Euroclear
Зокрема, як повідомляє Guardian, погрози адресували директорці Euroclear Валері Урбен та іншим високопосадовцям групи.
росія публічно попередила, що використання цих активів буде рівнозначне крадіжці, а її центральний банк заявив, що вимагатиме від Euroclear компенсацію в розмірі 230 мільярдів доларів у рамках позову, поданого до судів країни. Водночас, як стало відомо, кампанія залякування була спрямована на ключових осіб
Зазначається, що кампанію, ймовірно, організувало російське військове розвідувальне управління (ГРУ), хоча оцінки рівня загрози різняться.
У Euroclear відмовилися від детальних коментарів, однак повідомили, що всі потенційні загрози розслідуються.
Будь-які потенційні загрози розглядаються з найвищим пріоритетом та ретельно розслідуються, часто за підтримки відповідних органів влади
Джерела видання також повідомили, що погрози отримував і прем’єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер.
