росія залякує бельгійських політиків та топменеджерів Euroclear через заморожені активи для України

Бельгійські політики та топменеджери Euroclear стали мішенню кампанії залякування, організованої російською розвідкою, яка прагне заблокувати використання заморожених російських активів на користь України. Про це інформує УНН з посиланням на видання The Guardian.

За словами джерел видання, атака була спрямована на ключових посадовців Euroclear - фінансового депозитарію, де зберігаються більшість заморожених активів росії.

У центрі уваги - Бельгія, оскільки 185 млрд євро (162 млрд фунтів стерлінгів) із 210 млрд євро активів Центрального банку Росії, заморожених ЄС з початку повномасштабного вторгнення москви в Україну, зберігаються у брюссельській компанії Euroclear

Зокрема, як повідомляє Guardian, погрози адресували директорці Euroclear Валері Урбен та іншим високопосадовцям групи.

росія публічно попередила, що використання цих активів буде рівнозначне крадіжці, а її центральний банк заявив, що вимагатиме від Euroclear компенсацію в розмірі 230 мільярдів доларів у рамках позову, поданого до судів країни. Водночас, як стало відомо, кампанія залякування була спрямована на ключових осіб