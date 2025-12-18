Россия запугивает бельгийских политиков и топ-менеджеров Euroclear из-за замороженных активов для Украины
Российская разведка организовала кампанию запугивания бельгийских политиков и топ-менеджеров Euroclear, чтобы заблокировать использование замороженных российских активов в пользу Украины. Атака была направлена на ключевых должностных лиц Euroclear, где хранится большинство замороженных активов России.
Бельгийские политики и топ-менеджеры Euroclear стали мишенью кампании запугивания, организованной российской разведкой, которая стремится заблокировать использование замороженных российских активов в пользу Украины. Об этом информирует УНН со ссылкой на издание The Guardian.
Детали
По словам источников издания, атака была направлена на ключевых должностных лиц Euroclear — финансового депозитария, где хранятся большинство замороженных активов России.
В центре внимания — Бельгия, поскольку 185 млрд евро (162 млрд фунтов стерлингов) из 210 млрд евро активов Центрального банка России, замороженных ЕС с начала полномасштабного вторжения Москвы в Украину, хранятся в брюссельской компании Euroclear
В частности, как сообщает Guardian, угрозы адресовали директору Euroclear Валери Урбен и другим высокопоставленным лицам группы.
Россия публично предупредила, что использование этих активов будет равносильно краже, а ее центральный банк заявил, что потребует от Euroclear компенсацию в размере 230 миллиардов долларов в рамках иска, поданного в суды страны. В то же время, как стало известно, кампания запугивания была направлена на ключевых лиц
Отмечается, что кампанию, вероятно, организовало российское военное разведывательное управление (ГРУ), хотя оценки уровня угрозы разнятся.
В Euroclear отказались от подробных комментариев, однако сообщили, что все потенциальные угрозы расследуются.
Любые потенциальные угрозы рассматриваются с наивысшим приоритетом и тщательно расследуются, часто при поддержке соответствующих органов власти
Источники издания также сообщили, что угрозы получал и премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о подготовке "жесткого ответа" Москвы на решение ЕС об использовании замороженных российских активов. Он сообщил, что имел личную коммуникацию с Владимиром Путиным.
Рейтинговое агентство Fitch перевело рейтинги Euroclear Bank в статус rating watch negative из-за планов ЕС использовать замороженные российские активы для "репарационного" займа Украине. Это может привести к росту юридических и ликвидных рисков для Euroclear.
