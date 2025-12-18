Россия запугивает бельгийских политиков и топ-менеджеров Euroclear из-за замороженных активов для Украины

$42.180.06
49.670.01
ukenru
20:01 • 8222 просмотра
США и Россия проведут переговоры по войне в Украине в Майами в эти выходные
17 декабря, 15:43 • 17447 просмотра
Партия "Слуга Народа" избрала нового главу. Им стал Александр Корниенко
17 декабря, 12:13 • 24176 просмотра
Европарламент одобрил полный отказ от российского газа до конца 2027 года
Эксклюзив
17 декабря, 11:22 • 42435 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
17 декабря, 10:56 • 28000 просмотра
Фон дер Ляйен открыла двери для совместного долга ЕС для Украины вместо российских активов
17 декабря, 10:33 • 24112 просмотра
США готовят новые санкции против россии на случай отказа путина от мирного соглашения - Bloomberg
17 декабря, 08:46 • 22249 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Славянского НПЗ в рф и других объектов оккупантов
17 декабря, 07:35 • 22077 просмотра
Европа опасается расширения войны в случае победы россии в Украине - WSJ
17 декабря, 06:31 • 18956 просмотра
"Проблема ЕС не в Бельгии, а в Трампе": Politico узнало о продолжении давления Вашингтона по российским активам
16 декабря, 17:02 • 28452 просмотра
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
2.3м/с
90%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
ЕС делает откат по запрету на бензиновые и дизельные автомобили с 2035 года: что предусматривается17 декабря, 14:39 • 16611 просмотра
Мандарины: экспорт, потребление и спрос в Украине и мире17 декабря, 14:58 • 18796 просмотра
Молчание, которое убивает: почему Минздрав должен отреагировать на массовые жалобы пациентов клиники Odrex17 декабря, 15:05 • 20199 просмотра
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена СпилбергаVideo17 декабря, 16:22 • 7386 просмотра
В отделении ПриватБанка ветерану с ампутацией отказали в восстановлении карты: в НБУ отреагировали22:21 • 4432 просмотра
публикации
Молчание, которое убивает: почему Минздрав должен отреагировать на массовые жалобы пациентов клиники Odrex17 декабря, 15:05 • 20226 просмотра
Мандарины: экспорт, потребление и спрос в Украине и мире17 декабря, 14:58 • 18823 просмотра
ЕС делает откат по запрету на бензиновые и дизельные автомобили с 2035 года: что предусматривается17 декабря, 14:39 • 16634 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
Эксклюзив
17 декабря, 11:22 • 42429 просмотра
Работа на бумаге: почему НАПК под руководством Павлущика сводит борьбу с коррупцией к отчетам и рекомендациям17 декабря, 07:15 • 39383 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрей Пышный
Си Цзиньпин
Реджеп Тайип Эрдоган
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венесуэла
Европа
Беларусь
Реклама
УНН Lite
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании ТрампVideo19:12 • 4104 просмотра
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена СпилбергаVideo17 декабря, 16:22 • 7428 просмотра
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн17 декабря, 12:18 • 16902 просмотра
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo17 декабря, 06:16 • 23382 просмотра
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 58078 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Таймс
The New York Times
Золото

Россия запугивает бельгийских политиков и топ-менеджеров Euroclear из-за замороженных активов для Украины

Киев • УНН

 • 262 просмотра

Российская разведка организовала кампанию запугивания бельгийских политиков и топ-менеджеров Euroclear, чтобы заблокировать использование замороженных российских активов в пользу Украины. Атака была направлена на ключевых должностных лиц Euroclear, где хранится большинство замороженных активов России.

Россия запугивает бельгийских политиков и топ-менеджеров Euroclear из-за замороженных активов для Украины

Бельгийские политики и топ-менеджеры Euroclear стали мишенью кампании запугивания, организованной российской разведкой, которая стремится заблокировать использование замороженных российских активов в пользу Украины. Об этом информирует УНН со ссылкой на издание The Guardian.

Детали

По словам источников издания, атака была направлена на ключевых должностных лиц Euroclear — финансового депозитария, где хранятся большинство замороженных активов России.

В центре внимания — Бельгия, поскольку 185 млрд евро (162 млрд фунтов стерлингов) из 210 млрд евро активов Центрального банка России, замороженных ЕС с начала полномасштабного вторжения Москвы в Украину, хранятся в брюссельской компании Euroclear

— говорится в сообщении.

В частности, как сообщает Guardian, угрозы адресовали директору Euroclear Валери Урбен и другим высокопоставленным лицам группы.

Россия публично предупредила, что использование этих активов будет равносильно краже, а ее центральный банк заявил, что потребует от Euroclear компенсацию в размере 230 миллиардов долларов в рамках иска, поданного в суды страны. В то же время, как стало известно, кампания запугивания была направлена на ключевых лиц

— пишет The Guardian.

Отмечается, что кампанию, вероятно, организовало российское военное разведывательное управление (ГРУ), хотя оценки уровня угрозы разнятся.

В Euroclear отказались от подробных комментариев, однако сообщили, что все потенциальные угрозы расследуются.

Любые потенциальные угрозы рассматриваются с наивысшим приоритетом и тщательно расследуются, часто при поддержке соответствующих органов власти

— заявили в Euroclear.

Источники издания также сообщили, что угрозы получал и премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер.

Напомним

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о подготовке "жесткого ответа" Москвы на решение ЕС об использовании замороженных российских активов. Он сообщил, что имел личную коммуникацию с Владимиром Путиным.

Рейтинговое агентство Fitch перевело рейтинги Euroclear Bank в статус rating watch negative из-за планов ЕС использовать замороженные российские активы для "репарационного" займа Украине. Это может привести к росту юридических и ликвидных рисков для Euroclear.

Бельгия предлагает совместный долг ЕС для поддержки Украины как альтернативу конфискации активов РФ17.12.25, 16:31 • 2734 просмотра

Вита Зеленецкая

ЭкономикаПолитика
российская пропаганда
Санкции
Война в Украине
Владимир Путин
Euroclear
Хранитель
Европейский Союз
Бельгия
Украина
Виктор Орбан