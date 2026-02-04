$43.190.22
Euroclear на початку 2026 року перераховує для України 1,4 млрд євро доходів від заморожених активів рф

Київ • УНН

Euroclear оголосила про перерахування €1,4 млрд до бюджету підтримки України на початку 2026 року. Ці кошти є доходами від заморожених російських активів.

Euroclear на початку 2026 року перераховує для України 1,4 млрд євро доходів від заморожених активів рф

Фінансова група Euroclear оголосила, що на початку 2026 року перерахує до бюджету підтримки України €1,4 млрд доходів, отриманих від заморожених активів, пов’язаних із росією. Про це йдеться у фінансовому звіті компанії за 2025 рік, передає УНН.

Деталі

У документі зазначається, що в липні 2025 року Euroclear вже перерахувала €1,6 млрд до європейського фонду для України як частину "надприбуткового внеску", установленого європейськими правилами. Додатковий платіж у розмірі €1,4 млрд очікується на початку 2026 року.

Доходи, від яких формуються ці внески, походять із відсотків за замороженими російськими активами, що перебувають на балансі Euroclear, і використовуються для підтримки фінансової стійкості України у складних умовах війни.

Додамо

Euroclear – це велика європейська фінансова компанія, яка зберігає та обслуговує цінні папери (облігації, акції, інвестиційні фонди) для банків, держав і інвесторів по всьому світу.

Euroclear наголосила на своєму зобов’язанні виконувати міжнародні санкції та співпрацювати з європейськими інституціями щодо перетворення таких доходів на допомогу Україні.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна обговорювала зі США використання заморожених російських активів на відновлення України. Він наголосив, що росія є агресором, і ці кошти мають бути спрямовані на відшкодування збитків від її агресії. 

Андрій Тимощенков

ЕкономікаПолітика
Санкції
Державний бюджет
Війна в Україні
Euroclear
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна